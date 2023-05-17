Сьогодні Україну залишить останнє судно в межах зернової угоди

Україна не виключає, що зернова угода не буде продовжена

Зернова угода завершується вже завтра

Угода з безпечного експорту українського зерна Чорним морем завершується вже завтра, 18 травня, і Україна не виключає, що угода не буде продовжена.

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Як пише Reuters з посиланням на представника ООН, сьогодні, за день до того, як Росія може вийти з угоди, останнє судно має залишити порт України в межах угоди.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що, на його думку, угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.

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У МЗС України раніше цього тижня заявили, що після переговорів ситуація не змінилася і є «досить суперечлива інформація про зернову угоду і можливості її продовження». Там назвали вихід Росії з угоди можливим.

Нагадаємо, з російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них («Одеса», «Чорноморськ», «Південний») вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди.

У березні угоду продовжили й тепер термін її дії закінчується. Минулого тижня високопоставлені офіційні особи Росії, України, Туреччини і ООН зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди та зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту в рамках угоди зупинилася задовго до закінчення її терміну дії.

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До слова, міністерство сільського господарства США прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік на 21%.

Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році, кукурудзи ж натомість становитиме 16,5 млн тонн порівняно з 25,5 млн тонн.