Єврокомісія розширила список заборонених до імпорту товарів з України і назвала умову

Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику і олії, але потенційно може бути заборонений імпорт інших товарів

Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак транзит цього продукту буде дозволений. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, у ефірі польської радіостанції RMF FM.

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Телус заявив, що Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, поки не будуть виконані польські умови.

«Ми не збираємося відмовлятися в цей момент від вчинених нами дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, що стосуються торгівлі, притоку товарів з України до Польщі», – заявив Телус в Люксембурзі після переговорів з Єврокомісією.

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Раніше Єврокомісія погодилася ввести заборону на імпорт таких продуктів, як пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику.

«Ми все ще ведемо переговори про інші продукти», – сказав польський міністр, додавши, що на додаток до цих п'яти, ми хотіли б включити борошно, мед, цукор, м'які фрукти (заморожені), яйця, м'ясо (особливо птиці), молоко і молочні продукти, а також яблучний сік і яблучний концентрат».

Як зазначає радіостанція, Єврокомісія може погодитися розширити список сільськогосподарських товарів із забороною на імпорт, допомогти з експортом зерна або включити більше сільськогосподарських товарів у процедуру експертизи, але запропонована сума підтримки в 100 млн євро – не підлягає обговоренню.