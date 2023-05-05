Молдова може ввести обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України

Ще одна країна вирішила обмежити агроімпорт з України

Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України. Про це розповів міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля під час зустрічі з главою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом, інформує NewsMaker.



Як зазначили у міністерстві, Боля повідомив дипломату про «намір міністерства тимчасово вжити заходів, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України».



Політик також зазначив, що уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують та субсидувати вартість коштів для захисту рослин та добрив.

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Нагадаємо, Польща скасувала односторонню заборону на імпорт з України. Міністерство розвитку і технологій Польщі у вівторок, 2 травня, скасувало постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів з України на тлі компромісного рішення Європейської комісії.

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період з 2 травня по 5 червня 2023 року.

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Також Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм. Як зазначається, сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримку розвитку гуманітарної програми «Зерно з України».

До слова, ексголова державної корпорації отримав вирок. Вищий антикорупційний суд призначив колишньому голові ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петру Вовчуку покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі. Розслідування щодо корупційної схеми Вовчука проводили НАБУ та САП, і воно тривало з липня 2016 року. Як переконують слідчі, представник міжнародного зернотрейдера і чиновники ДПЗКУ разом з Петром Вовчуком організували корупційну схему, по якій зерно, що належить держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. У результаті компанія не отримала понад $60 млн.