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Молдова може ввести обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Молдова може ввести обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України
Боль: «Намір міністерства тимчасово вжити заходів, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України»
фото з відкритих джерел

Ще одна країна вирішила обмежити агроімпорт з України

Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України. Про це розповів міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля під час зустрічі з главою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом, інформує NewsMaker.
 
Як зазначили у міністерстві, Боля повідомив дипломату про «намір міністерства тимчасово вжити заходів, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України».
 
Політик також зазначив, що уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують та субсидувати вартість коштів для захисту рослин та добрив.

Нагадаємо, Польща скасувала односторонню заборону на імпорт з України. Міністерство розвитку і технологій Польщі у вівторок, 2 травня, скасувало постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів з України на тлі компромісного рішення Європейської комісії.

Раніше Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період з 2 травня по 5 червня 2023 року.

Також Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм. Як зазначається, сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримку розвитку гуманітарної програми «Зерно з України».

До слова, ексголова державної корпорації отримав вирок. Вищий антикорупційний суд призначив колишньому голові ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петру Вовчуку покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі. Розслідування щодо корупційної схеми Вовчука проводили НАБУ та САП,  і воно тривало з липня 2016 року. Як переконують слідчі, представник міжнародного зернотрейдера і чиновники ДПЗКУ разом з Петром Вовчуком організували корупційну схему, по якій зерно, що належить держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. У результаті компанія не отримала понад $60 млн.

Теги: Молдова зерно аграрії

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