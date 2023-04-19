Не тільки зерно: Угорщина посилює заборону на ввезення українських товарів

Міністерство сільського господарства Угорщини з 19 квітня розширило список заборонених до імпорту українських сільгосптоварів

Як повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, заходи введені на проміжний період і дадуть можливість вжити значних та довгострокових ініціатив ЄС, переглянути повний безмитний характер ввезення українських товарів та роботу коридорів солідарності. Про це пише місцеве видання Hirado.hu.

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Він пояснив, що заборона тепер поширюється на зернові, насіння ріпаку та соняшника, борошно, олію, мед та деякі види м'яса, і діє до 30 червня 2023 року. Транзитні перевезення, як і раніше, дозволені, але компетентні органи Угорщини будуть пломбувати вантажі на кордоні, а потім стежити за ними за допомогою електронних пристроїв та патрулів.

Надь додав, що перевізники, які порушують правила, можуть бути оштрафовані. Штраф може досягати повної вартості вантажу.

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Нагадаємо, Болгарія також запровадила тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, зберігши лише можливість його транзиту. А раніше імпорт українських сільгосптоварів обмежили Польща, Угорщина та Словаччина.

Причому Польща також заборонила транзит цих вантажів, але пізніше Київ та Варшава домовилися про поновлення транзиту в ніч із 20 на 21 квітня за новими правилами.

У Румунії також звучать заклики до обмеження ввезення агропродукції з України, оскільки це завдає шкоди місцевим фермерам через нижчі ціни на українську продукцію. Як повідомив міністр агрополітики України Микола Сольський за підсумками онлайн-зустрічі в середу з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петром Даєм. Його слова наводить прес-служба Мінагрополітики України.

За інформацією відомства, українська та румунська сторони обговорили питання експорту та транзиту української аграрної продукції та домовилися про продовження переговорів на очній зустрічі аграрних міністрів у Бухаресті у п'ятницю, 21 квітня.

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Нагадаємо, раніше йшлось про те, що Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна.