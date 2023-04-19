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Не тільки зерно: Угорщина посилює заборону на ввезення українських товарів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Не тільки зерно: Угорщина посилює заборону на ввезення українських товарів
Угорщина посилює контроль за імпортом з України
фото з відкритих джерел

Міністерство сільського господарства Угорщини з 19 квітня розширило список заборонених до імпорту українських сільгосптоварів

Як повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, заходи введені на проміжний період і дадуть можливість вжити значних та довгострокових ініціатив ЄС, переглянути повний безмитний характер ввезення українських товарів та роботу коридорів солідарності. Про це пише місцеве видання Hirado.hu.

Він пояснив, що заборона тепер поширюється на зернові, насіння ріпаку та соняшника, борошно, олію, мед та деякі види м'яса, і діє до 30 червня 2023 року. Транзитні перевезення, як і раніше, дозволені, але компетентні органи Угорщини будуть пломбувати вантажі на кордоні, а потім стежити за ними за допомогою електронних пристроїв та патрулів. 

Надь додав, що перевізники, які порушують правила, можуть бути оштрафовані. Штраф може досягати повної вартості вантажу.

Нагадаємо, Болгарія також запровадила тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, зберігши лише можливість його транзиту. А раніше імпорт українських сільгосптоварів обмежили Польща, Угорщина та Словаччина

Причому Польща також заборонила транзит цих вантажів, але пізніше Київ та Варшава домовилися про поновлення транзиту в ніч із 20 на 21 квітня за новими правилами.

У Румунії також звучать заклики до обмеження ввезення агропродукції з України, оскільки це завдає шкоди місцевим фермерам через нижчі ціни на українську продукцію. Як повідомив міністр агрополітики України Микола Сольський за підсумками онлайн-зустрічі в середу з міністром сільського господарства та сільського розвитку Румунії Петром Даєм. Його слова наводить прес-служба Мінагрополітики України.

За інформацією відомства, українська та румунська сторони обговорили питання експорту та транзиту української аграрної продукції та домовилися про продовження переговорів на очній зустрічі аграрних міністрів у Бухаресті у п'ятницю, 21 квітня.

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що Єврокомісія готова заборонити імпорт українського зерна. 

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Теги: Польща правила Микола Сольський перевезення Болгарія штраф транзит зерно Мінагрополітики Угорщина імпорт Словаччина Єврокомісія міністр Варшава

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