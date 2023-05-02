ЗМІ назвали дату переговорів щодо зернової угоди: нові деталі

Угода дасть змогу експортувати зерно із портів України через безпечний коридор у Чорному морі

Переговори щодо експорту зерна із портів України через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на середу, 3 травня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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«Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін... Сподіваюся, будуть результати», – повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Раніше глава міноборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що представники його країни, України та Росії найближчими днями обговорять зернову угоду на рівні заступників міністрів.

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Прессекретар голови керівного режиму РФ Дмитро Пєсков заявив у п'ятницю, 28 квітня, що домовленості по зерну буцім-то не виконуються і перспективи продовження угоди «не дуже добрі».

Як відомо, у березні Україна заявила про пролонгування зернової ініціативи на 120 днів, а Росія – на 60. За версією Москви, угода закінчується 18 травня.

Нагадаємо, Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту Євросоюзу, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн-сусідів України. Польща має скасувати заборону на імпорт десятків продуктів харчування з України й замість цього, за рішенням Єврокомісії, ввести ембарго лише на чотири товари – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Зазначається, що Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні заходи якомога швидше. Наразі Єврокомісія чекає на конкретні рішення щодо цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.

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До слова, Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

За даними слідства, протягом місяця підозрюваний незаконно вивіз до Росії понад 1 тис. тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.