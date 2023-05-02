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ЗМІ назвали дату переговорів щодо зернової угоди: нові деталі

glavcom.ua
ЗМІ назвали дату переговорів щодо зернової угоди: нові деталі
Зернова угода надзвичайно важлива для України
фото з відкритих джерел

Угода дасть змогу експортувати зерно із портів України через безпечний коридор у Чорному морі

Переговори щодо експорту зерна із портів України через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на середу, 3 травня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

«Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін... Сподіваюся, будуть результати», – повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Раніше глава міноборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що представники його країни, України та Росії найближчими днями обговорять зернову угоду на рівні заступників міністрів.

Прессекретар голови керівного режиму РФ Дмитро Пєсков заявив у п'ятницю, 28 квітня, що домовленості по зерну буцім-то не виконуються і перспективи продовження угоди «не дуже добрі».

Як відомо, у березні Україна заявила про пролонгування зернової ініціативи на 120 днів, а Росія – на 60. За версією Москви, угода закінчується 18 травня.

Нагадаємо, Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту Євросоюзу, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн-сусідів України. Польща має скасувати заборону на імпорт десятків продуктів харчування з України й замість цього, за рішенням Єврокомісії, ввести ембарго лише на чотири товари – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Зазначається, що Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні заходи якомога швидше. Наразі Єврокомісія чекає на конкретні рішення щодо цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

За даними слідства, протягом місяця підозрюваний незаконно вивіз до Росії понад 1 тис. тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях. 

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Теги: Туреччина росія Мінагрополітики зерно Україна

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