Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я»

Наступне засідання ТКГ планується на 14 квітня

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в межах чергового засідання сторони обговорять розмінування території до великодніх свят і повернення до дотримання режиму припинення вогню.

Засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Про це Кравчук повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання (розмінування. – Ред.) порушимо, як і має бути, тому що попереду Великдень і люди будуть більше ходити на кладовища, будуть більше рухатися територією. Необхідно думати про розмінування і його контроль», – сказав він.

«Але я хочу ще сказати, що Великдень минає і знову триває війна. Я говорю про те, що нам необхідно прийняти такі кроки і рішення, які забезпечать припинення вогню, – це перший крок. А коли це буде вирішено, вирішуватимуться політичні питання, питання безпеки та інші питання. Отже, ми рухатимемося вперед до миру», – зазначив Кравчук.

Нагадаємо, 31 березня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому розглядалося питання загострення ситуації на Донбасі. Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню.

Також нагадаємо,що Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.