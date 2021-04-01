Держдеп: США непохитно підтримують суверенітет і цілісність України

Очільник Держдепу Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії РФ на Донбасі та в Криму

Держсекретар США висловив занепокоєння щодо ситуації у сфері безпеки на сході України й передав співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських військових

Сполучені Штати Америки зберігають тверду позицію щодо захисту суверенітету Української держави на тлі агресії РФ та закликають продовжувати реформи задля зміцнення демократії й інтеграції в НАТО.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США за результатами розмови Дмитра Кулеби й Ентоні Блінкена.

«Держсекретар підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії РФ на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння щодо ситуації у сфері безпеки на сході України й передав співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських військових», – зазначається в повідомленні.

Крім того, глава Держдепартаменту США підкреслив важливість ствердження верховенства права та економічних реформ з метою «зміцнення демократичних інституцій України, а також продовження її євроатлантичної інтеграції».

Сторони також обговорили протидію пандемії Covid-19 і просування спільних інтересів у протистоянні кліматичним змінам.

Зазначимо, напередодні ввечері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.

Також Пентагон висловлює занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, а також продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.

Джерело: Укрінформ