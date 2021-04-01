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    Бойовики з початку доби вже тричі обстріляли бійців Об'єднаних сил

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    Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил - Бойовики з початку доби вже тричі обстріляли бійців Об'єднаних сил
    Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає

    Протягом минулої доби, 31 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, а від початку цієї доби вже зафіксовано три ворожі обстріли.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

    Станом на 7 годину ранку, 1 квітня, зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золотого-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське – зі стрілецької зброї.

    «Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

    Зазначимо, напередодні ввечері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.

    Також Пентагон висловлює занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.

    Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

    До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

    Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

    За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

    Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

    Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

    Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, а також продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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