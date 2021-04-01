Бойовики з початку доби вже тричі обстріляли бійців Об'єднаних сил
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає
Протягом минулої доби, 31 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, а від початку цієї доби вже зафіксовано три ворожі обстріли.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Станом на 7 годину ранку, 1 квітня, зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік Світлодарська та Золотого-4 противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Новгородське – зі стрілецької зброї.
«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.
Зазначимо, напередодні ввечері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.
Також Пентагон висловлює занепокоєння у зв’язку з порушенням окупантами режиму припинення вогню, а також посиленою присутністю військ РФ на кордоні з Україною.
Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.
До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.
За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.
Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.
Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.
Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, а також продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.