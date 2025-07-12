Україна отримає далекобійні ракети від Німеччини? Названо дату

Фройдінг: Нам потрібні системи озброєння, які можуть проникати глибоко в російську територію

Німеччина фінансує далекобійні ракети для України: Перші поставки очікуються вже наприкінці липня

Німеччина значно посилить оборонні можливості України, фінансуючи закупівлю далекобійних ракет. Таку заяву зробив генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України у Федеральному міністерстві оборони Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ZDF Heute.

За словами Фройдінга, військова ситуація в Україні залишається напруженою, а російські збройні сили «лідирують вже кілька тижнів, якщо не місяців». Ситуація для України погіршилася останніми тижнями, особливо у великих містах, які зазнають постійних обстрілів.

«Нам потрібні системи озброєння, які можуть проникати глибоко в російську територію та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки», – підкреслив генерал-майор. Він додав, що Німеччина «готова надати такі системи озброєння».

Перші системи далекобійної зброї планується поставити вже на кінець липня. Йдеться про угоду між Міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала та фінансує лише наприкінці травня.

«І то у великих тризначних цифрах», – додав Фройдінг, наголошуючи на потужному фінансовому внеску.

Фройдінг зазначив, що ці поставки «значно посилять українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці».

Нагадаємо, Українські виробники безпілотних літальних апаратів стикаються з недобросовісною конкуренцією та крадіжкою технологій з боку деяких європейських компаній. Роман Княженко, головний виконавчий директор української компанії Skyeton, яка є ключовим виробником далекобійних дронів для ЗСУ, звинуватив західні фірми у «фальсифікації» бойових випробувань та спробах вивідати секрети українських розробок під виглядом співпраці.