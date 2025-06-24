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Росія намагається зірвати плани НАТО щодо зміцнення оборони – ISW

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Росія намагається зірвати плани НАТО щодо зміцнення оборони – ISW
Путін прикривається безпекою Росії, аби зупинити посилення НАТО
фото: Associated Press

Кремль звинуватив Альянс у провокуванні «глобальної мілітаризації»

Російські посадовці намагаються впливати на обговорення збільшення оборонних витрат НАТО. Москва стверджує, що вимушена відповідати на «агресивні наміри» Альянсу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW звернули увагу на заяви диктатора Володимира Путіна, який прокоментував плани НАТО щодо оборонного зміцнення напередодні саміту Альянсу. Російський диктатор заявив, що країни-члени НАТО, ймовірно, оголосять про значне збільшення витрат на оборону та зусилля щодо нарощування військового потенціалу НАТО на майбутньому саміті. 

За словами російського лідера, саме НАТО провокує «глобальну мілітаризацію». Водночас він наголосив, що Росія продовжуватиме вживати заходів для «зміцнення безпеки» та розвитку своїх збройних сил, щоб «гарантувати суверенітет країни».

Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Європейський Союз прискорює мілітаризацію, і додав, що «Росія вживатиме всіх необхідних заходів та контрзаходів, включаючи превентивні, для забезпечення безпеки Росії».

«У Кремлі продовжують наполягати, що Росія розглядає можливість вступу України до НАТО як пряму загрозу її безпеці та прагнуть «залізних» гарантій того, що Україна не вступить до НАТО», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що російські чиновники традиційно активізують ескалаційну риторику під час вирішальних етапів західних дебатів щодо військової допомоги Україні. Така тактика спрямована на залякування західних лідерів і спробу зірвати політичну підтримку оборонних ініціатив.

Нагадаємо, витрати на оборону країн-членів НАТО до 2035 року повинні бути доведені до рівня 5% від їхнього ВВП. У підсумковому документі саміту, який має бути офіційно прийнятий 25 червня, йдеться, що надалі країни-члени НАТО мають виділяти 3,5% свого ВВП на класичні оборонні потреби. Ще 1,5% ВВП планується інвестувати у боротьбу з тероризмом та у розвиток інфраструктури, яка може використовуватися у військових цілях, наприклад у мости, здатні витримати танки, залізничні колії та порти.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін застосовує теорію перемоги у війні, за якою армія РФ буде повільно просуватися, доки ЗСУ та Україна не виснажаться. 

До слова, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що російський диктатор Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, щоб перевірити надійність Альянсу,

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Теги: Україна ISW НАТО путін

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