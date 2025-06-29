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Зеленський прокоментував вихід України з Оттавської конвенції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський прокоментував вихід України з Оттавської конвенції
Володимир Зеленський 29 червня підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції
фото: Офіс президента

«Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що часто протипіхотні міни не мають альтернатив для оборони, і вихід України з Оттавської конвенції є сигналом усім партнерам по периметру кордонів РФ. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 29 червня.

Зеленський нагадав, що 29 червня підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО щодо виходу України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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«Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції й надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є: застосовуючи і хімічну зброю, і балістику, в тому числі, ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так.

Звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни.

Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 29 червня підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Міністерство закордонних справ пояснило, що через Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва протипіхотних мін, відому під назвою «Оттавська конвенція», Україна опинилась у несправедливій ситуації.

 

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Теги: Оттавська конвенція президент Україна Володимир Зеленський росія

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