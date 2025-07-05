5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто займатися важкою фізичною працею

5 липня відзначається День трудоголіка, Всесвітній день бікіні, День механічного олівця. Віряни вшановують пам’ять преподобного Атанасія Атонського.

День трудоголіка

Це свято приурочене до людей, які повністю поглиблені у своїй роботі та готові пожертвувати багатьма ради своєї професії. Трудоголіки віддають перевагу кар’єрі над сім’єю, друзями та іншими життєвими радощами.

Метою святкування цієї дати є привернення уваги до проблеми трудоголізму, яка захоплює все більшу кількість дорослих людей. Більшість населення не вважає трудоголізм небезпечною залежністю, а суспільство навіть заохочує людей працювати понаднормово. Але вчені довели, що ця пристрасть дуже негативно впливає на стан нервової та серцево-судинної системи, призводячи до психічних захворювань, ранніх інсультів та інфарктів. Деякі медики ставлять її на один рівень з алкоголізмом, вирватися з якого самостійно дуже важко.

Всесвітній день бікіні

Всесвітній День бікіні відзначається як річниця створення відкритого купальника. Такий дизайн у 1946 році запропонував відомий французький модельєр Луїс Ріар. У ті часи відкрита модель купальника вважалась занадто зухвалою та нескромною, тому вона поступово входила до широкого вжитку. А своєю популярністю бікіні зобов’язане популярним зіркам, зокрема Бріджит Бардо та Аві Гарднер, які почали носити відкриті купальники на громадських пляжах та у своїх фільмах.

Бікіні можна без сумніву назвати одним з найбільших винаходів усіх часів, навіть попри те, що його початок був не зовсім вибуховим. Чого не скажеш про його назву, яка пішла від атолу Бікіні, що в південній частині Тихого океану. Саме там випробовували водневу бомбу 1954 року.

День механічного олівця

Механічний олівець є улюбленим інструментом серед інженерів, архітекторів, художників та студентів завдяки своїй точності, зручності та здатності забезпечувати постійну ширину лінії. Він поєднує традиційний шарм олівців зі зручністю та надійністю сучасного дизайну.

Винахід механічного олівця датується 16 століттям, але лише в 19-20 століттях його конструкція була вдосконалена, а комерційне виробництво набуло широкого розповсюдження. Механічний олівець став не лише практичним інструментом, а й виразником особистого стилю, з різноманітними варіантами – від недорогих одноразових моделей до вишуканих розкішних версій.

Яке сьогодні релігійне свято

5 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського. Народився 920 року в місті Трапезунті над Чорним морем у Малій Азії. Після закінчення навчання він став професором у Царгороді. Коли Атанасій познайомився зі святим Михаїлом Малеєном, то вступив до монастиря до Кимінаса, що в Бітинії. Незабаром він потайки втік на гору Атон, де 961 року збудував перший монастир і став настоятелем 58 спільнот ченців. Атанасій вів строге життя, суворо відокремившись від світу.

Атанасій відзначався глибоким благочестям, мудрістю й смиренням. Він особисто займався будівництвом, викладав духовні настанови братії та керував монастирем. Помер 1003 року під час обвалу купола церкви, коли проводив роботи з її відновлення.

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Що не можна робити цього дня

Не можна байдикувати.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не можна після обіду працювати – всі негайні справи зробіть в першій половині дня.

Народні прикмети

Якщо місяць на небі яскравий, то осінь буде теплою і сухою.

Вранці веселка – піде дощ, вдень – до сильного вітру.

Якщо крапельки вологи з'явилися на листі клена, то чекайте на затяжні дощі через два дні.

Пам’ятні події 5 липня

1054 – у сузір'ї Тельця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах.

1687 – опубліковано першу фундаментальну працю І.Ньютона «Прінсипа».

1841 – Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.

1866 – Від холери помер Йосип Гладкий – останній кошовий Задунайської Січі.

1919 – після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.

1939 – у Миколаєві здано в експлуатацію міську каналізацію – на будівництво важливого для міста об'єкта витрачено 4 млн руб.

1941 – у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

1946 – вперше показали людям купальник-бікіні.

1965 – у місті Калуш (Івано-Франківська область) став до ладу хімічно-металургійний комбінат.

1965 – у Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.

1978 – у Москві відкрилась дев'ята сесія Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання, на якій було прийнято Закон СРСР про Раду міністрів СРСР, Закон СРСР про порядок укладання, виконання і денонсації міжнародних договорів СРСР, Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР.

1985 – Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.

1991 – Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав'я.

1994 – в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувся перший випуск слухачів.

1994 – 809 населених пунктів у семи областях України залишилися без електропостачання внаслідок урагану.

2014 – українські війська звільнили місто Краматорськ та звільнили місто Слов'янськ від бойовиків «ДНР».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Ганна, Варвара, Єлизавета.