Україна отримала самохідні гаубиці Zuzana 2 від трьох країн ЄС

Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом

Словаччина передала Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованої Данією, Німеччиною та Норвегією. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

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Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом. На заході були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, міністр оборони Словацької Республіки Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

За словами прем'єр-міністра Словаччини, проєкт з виробництва самохідних гаубиць для України є прикладом того, як працює міжнародна кооперація, та доказом спільної солідарності з Україною.

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«Захист України та здатність протистояти російській агресії – в наших спільних інтересах. Для нас неприйнятний світ, у якому правила не діють і міжнародні правила не поважаються. Наш обов’язок – допомагати там, де ми можемо і як можемо», – сказав Одор.

Загалом поточний пакет допомоги включає 16 одиниць техніки, дві з яких незабаром надійдуть на озброєння Збройних сил України. Коштують такі бойові машини 92 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї.