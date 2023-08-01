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Україна отримала самохідні гаубиці Zuzana 2 від трьох країн ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримала самохідні гаубиці Zuzana 2 від трьох країн ЄС
155-мм самохідна артилерійська установка Zuzana 2
фото з відкритих джерел

Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом

Словаччина передала Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованої Данією, Німеччиною та Норвегією. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом. На заході були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, міністр оборони Словацької Республіки Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

Україна отримала самохідні гаубиці Zuzana 2 від трьох країн ЄС фото 1

За словами прем'єр-міністра Словаччини, проєкт з виробництва самохідних гаубиць для України є прикладом того, як працює міжнародна кооперація, та доказом спільної солідарності з Україною.

Україна отримала самохідні гаубиці Zuzana 2 від трьох країн ЄС фото 2

«Захист України та здатність протистояти російській агресії – в наших спільних інтересах. Для нас неприйнятний світ, у якому правила не діють і міжнародні правила не поважаються. Наш обов’язок – допомагати там, де ми можемо і як можемо», – сказав Одор.

Загалом поточний пакет допомоги включає 16 одиниць техніки, дві з яких незабаром надійдуть на озброєння Збройних сил України. Коштують такі бойові машини 92 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї.

Теги: міністр Словаччина машини військова техніка Україна озброєння правила

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