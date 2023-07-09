Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул (відео)

Наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська

Міністр оборони Олексій Резніков показав інноваційні станції радіоелектронної розвідки РПС-7 Інгул українського виробництва, які будуть поставлені українській армії, коли пройдуть усі перевірки та тестування. Про це Резніков написав у Twitter.

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«РПС-7 Інгул – інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані», – зазначив міністр.

Резніков повідомив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку.

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Міністр повідомив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

Він також подякував дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які допомогли втілити цей проєкт у реальність.