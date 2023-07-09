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Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 Інгул (відео)
РПС-7 Інгул - інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва
фото скріншот відео

Наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська

Міністр оборони Олексій Резніков показав інноваційні станції радіоелектронної розвідки РПС-7 Інгул українського виробництва, які будуть поставлені українській армії, коли пройдуть усі перевірки та тестування. Про це Резніков написав у Twitter.

«РПС-7 Інгул – інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані», – зазначив міністр.

Резніков повідомив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку.

Міністр повідомив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

Він також подякував дизайнерам, спонсорам та підприємствам, які допомогли втілити цей проєкт у реальність.

Теги: міністр радари Олексій Резніков системи ППО розвідка

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