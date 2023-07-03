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Україна та НАТО заснували нову Раду: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та НАТО заснували нову Раду: деталі
Сьогодні відбулося установче засідання нової Ради
фото з відкритих джерел

Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями

Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє пресслужба Кабміну.

Стефанішина зазначила, що сьогодні відбулося установче засідання Ради. «Забезпечення ефективної реалізації проектів Комплексного пакету допомоги, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, набуває ще більшого значення в контексті майбутніх серйозних трансформацій, передбачених у рамках поглиблення інтеграції України в НАТО та досягнення повної взаємосумісності з Альянсом», – розповіла міністерка.

Вона додала, що Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями під час розробки та імплементації проектів.

Стефанішина висловила сподівання, що на майбутньому саміті Альянсу, який відбудеться 11-12 липня, буде ухвалено «фундаментальні рішення» для нашої країни.

«Все, що робиться для поглиблення партнерства Україна-НАТО, включаючи створення Ради, слугує одній стратегічній меті – максимально зблизити нас з Альянсом, зробити нас більш спроможними, сильними і стійкими на шляху до перемоги України», – наголосила міністр.

До відома, мешканці Одеси та Харкова найбільше серед інших міст не підтримують вступ України до НАТО.

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Теги: міністр Україна Ольга Стефанішина НАТО

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