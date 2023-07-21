Директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні

ЦРУ не виявляє ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями

На даному етапі Російська Федерація не веде підготовку до застосування ядерної зброї в Україні. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на брифінгу.

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«ЦРУ не виявляє ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями», - таку заяву зробив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.

Раніше повідомлялося, що заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову завів свою ядерну риторику і пригрозив ударом по трьох українських атомних станціях.

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До слова, від початку війни з Україною російські не тільки пропагандисти, а й високопосадовці (той же Медведєв) неодноразово виступали із завуальованими або прямими погрозами ядерної ескалації. Особисто Путін у грудні міркував про можливість зміни ядерної доктрини та внесення до неї превентивного удару.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні політики «власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину». Далі білоруський диктатор взявся погрожувати європейським країнам: він, мовляв, знає, де знаходяться їхні центри ухвалення рішень.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить життєдіяльності.

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