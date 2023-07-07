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Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї: деталі
Зеленський перебуває з візитом у Словаччині
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2»

Україна та Словаччина затвердили контракт про виготовлення самохідних артилерійських установок Zuzana 2 для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

Глава держави розповів, що під час свого візиту до Словаччини він уже встиг провести особисту зустріч зі словацькою колегою та зустріч на рівні делегацій.

«Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2», – заявив Зеленський.

САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський після візиту до Чехії прибув до Словаччини.

Теги: Словаччина Володимир Зеленський президент військова техніка

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