Грузія виключає будь-які консультації з Україною щодо Саакашвілі

Іраклій Кобахідзе відреагував на рішення Києва відправити посла Грузії в Тбілісі

Голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд виключає проведення консультацій з Україною щодо справи колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі. Про це повідомляє грузинський 1 канал.

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Кобахідзе відреагував на рішення Києва відправити посла Грузії в Тбілісі для консультацій через ситуацію з Саакашвілі.

Він зазначив, що посол Грузії в Україні з першого дня повномасштбаного вторгнення РФ в Україну залишався в Києві, а крок української влади назвав «образливим та прикрим».

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Нагадаємо, 3 липня Міхеїл Саакашвілі вперше після довгої паузи був присутній у онлайн-форматі на судовому засіданні. Він продемонстрував, наскільки сильно схуднув.

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими.

МЗС викликало посла Грузії, щоб обговорити стан Саакашвілі. Георгія Закарашвілі попросили повернутися у Тбілісі для консультацій.