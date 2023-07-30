Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування

У «бронзовому» поєдинку Україна протистоятиме команді, що програє в іншому півфіналі між Південною Кореєю та Угорщиною

Українська збірна програла Франції із рахунком 32:45

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2023, який відбувається в Мілані.

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У півфінальній зустрічі наша команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової програла Франції з рахунком 32:45.

Тепер на нашу збірну чекає матч за третє місце. У «бронзовому» поєдинку Україна протистоятиме команді, що програє в іншому півфіналі між Південною Кореєю та Угорщиною.

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Нагадаємо, що напруженій чвертьфінальній зустрічі українська збірна з фехтування здолала команду США. Поступаючись американкам у першій половині поєдинку, українські шаблістки зуміли відіграти дев'ять очок різниці і вирвали перемогу – 45:44. Вирішальний укол за рахунку 44:44 завдала Ольга Харлан, дискваліфікацію якої на чемпіонаті світу було призупинено.

27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.