Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
У «бронзовому» поєдинку Україна протистоятиме команді, що програє в іншому півфіналі між Південною Кореєю та Угорщиною
фото: Associated Press

Українська збірна програла Франції із рахунком 32:45

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2023, який відбувається в Мілані.

У півфінальній зустрічі наша команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової програла Франції з рахунком 32:45.

Тепер на нашу збірну чекає матч за третє місце. У «бронзовому» поєдинку Україна протистоятиме команді, що програє в іншому півфіналі між Південною Кореєю та Угорщиною.

Нагадаємо, що напруженій чвертьфінальній зустрічі українська збірна з фехтування здолала команду США. Поступаючись американкам у першій половині поєдинку, українські шаблістки зуміли відіграти дев'ять очок різниці і вирвали перемогу – 45:44. Вирішальний укол за рахунку 44:44 завдала Ольга Харлан, дискваліфікацію якої на чемпіонаті світу було призупинено.

27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Згодом стало відомо, що українка дискваліфікована з чемпіонату світу після сутички з росіянкою.

28 липня Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

Після скандалу з Харлан FIE ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.

Теги: Фехтування Ольга Харлан Україна Франція чемпіонат світу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У півфіналі чемпіонату світу українська збірна зустрінеться із Францією
Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування
Сьогодні, 13:29
Міністерка також наголосила, що «мир не можливим без справедливості та відповідальності»
Австрія в ООН закликала Росію негайно вивести свої війська з України
18 липня, 20:56
Дрони Black Hornet малопомітні на полі бою
Норвегія надасть Україні додаткову військову допомогу: що отримають ЗСУ
12 липня, 16:16
Столтенберг висловив впевненість, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України
Столтенберг анонсував рішення щодо України на саміті НАТО
11 липня, 10:19
Резніков зазначив, що Україна має намір повністю перейти на контрактну армію
Призов до армії: Резніков анонсував зміни у роботі військкоматів
9 липня, 13:41
Визначені документами НАТО офіційні формулювання запрошення країни до Альянсу насправді є не лише суто політичними, а й досить стриманими
Саміт НАТО. Чекаємо на мир чи на війну?
7 липня, 14:13
Чехія допоможе Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16
Гелікоптери та боєприпаси для України: прем’єр Чехії оголосив хороші новини
7 липня, 11:28
Олаф Шольц дуже довго не хотів визнавати Путіна злочинем
Звідки у Європи взявся страх втратити Росію (а не нас)
5 липня, 08:52
Глава держави подякував союзникам за зброю. яка захищає українське небо
Зеленський обіцяє посилити українську систему ППО
3 липня, 21:49

Новини

Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування
Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування
Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)
Скандал із Харлан: Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову
Скандал із Харлан: Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову
На сайті президента з’явилась петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи
На сайті президента з’явилась петиція із закликом нагородити Харлан Орденом Свободи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
32K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
31K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
29K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
9429
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту