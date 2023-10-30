Повітряні сили повідомили, коли в Україну надійдуть перші винищувачі

Наразі українські льотчики проходять навчання на винищувачах

Українська армія може отримати перші винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. І в усіх різні дати. Ми опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада», – зазначив Ігнат.

Речник наголосив, що півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України. Якби вдалося замінити застарілий парк радянської техніки на сучасні F-16 та інші типи літаків, це сприяло б виконанню низки важливих завдань. Із появою в нашій державі тільки F-16 ситуація кардинально не зміниться, але матиме суттєвий вплив, наголосив Ігнат.

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«Ми хочемо отримати якомога швидше цю техніку, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого. Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою», – зауважив Ігнат.

Раніше Данія повідомила, коли відправить перші винищувачі F-16 Україні.

Нагадаємо, 25 жовтня українські пілоти в США почали підготовку на F-16.