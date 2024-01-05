Жителька Дніпропетровщини ошукала дружину військового на пів мільйона гривень
Підозрювана представилася побратимом загиблого військового
Шахрайка виманила у дружини загиблого військовослужбовця пів мільйона гривень. Жінці вручили підозру. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Як встановило слідство, у Дніпропетровській області жінка під чоловічим ім'ям почала спілкуватися у месенджері з дружиною загиблого захисника Збройних сил України.
Підозрювана представилася побратимом військового і виманювала кошти під приводом того, що нібито збирає на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим.
Шахрайка змогла виманити майже пів мільйона гривень.
Правоохоронці оголосили підозру мешканці Кам'янського району у шахрайстві (ч. 2, 4 ст. 190 КК України).
Нагадаємо, у Харкові затримали місцевого жителя, який видурив $10 тис. у дружини загиблого військового, обіцяючи «повернути його з полону».
Як повідомлялось, жителька Івано-Франківщини місяць переписувалася з іноземцем у соцмережі, який втерся у довіру та вмовив її перерахувати йому 607 тис. грн.
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