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Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото)
Україна повернула додому військових та цивільних громадян
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Додому повернулися 207 громадян України 

Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», – написав президент.

Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото) фото 1
фото: Володимир Зеленський/Facebook
Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото) фото 2
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Україна повернула додому військових та цивільних громадян.

6 фото
На весь екран

До відома, це вже другий обмін від початку року.  На початку року з російського полону повернули понад 200 українських воїнів і цивільних.

Нагадаєм, представник Головного управління розвідки Міноброни Андрій Юсов раніше повідомив, що не зважаючи на заяви Росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, Україна продовжує переговори про обмін військовополоненими та очікує на успішні результати.

Теги: обмін полоненими

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