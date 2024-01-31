Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото)
Додому повернулися 207 громадян України
Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», – написав президент.
Україна повернула додому військових та цивільних громадян.
До відома, це вже другий обмін від початку року. На початку року з російського полону повернули понад 200 українських воїнів і цивільних.
Нагадаєм, представник Головного управління розвідки Міноброни Андрій Юсов раніше повідомив, що не зважаючи на заяви Росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, Україна продовжує переговори про обмін військовополоненими та очікує на успішні результати.
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