Масштабний обмін полоненими: з'явилося перше відео зі звільненими оборонцями

Сьогодні Україна здійснила 50-ий обмін полоненими

Сьогодні Україна під час масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 207 своїх громадян. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

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«Мить радості та здійсненої надії, момент, який ці хлопці очікували кожної хвилини полону. Віра у власну країну, яка щодня бореться заради порятунку своїх людей, допомогла дочекатися цього дня», – йдеться в повідомленні.

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Сьогодні Україна здійснила 50-ий обмін полоненими. На кадрах помітно, як наші захисники щиро радію поверненню додому з російського полону.

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Звільнені з полону військові обіймають людей, які їх зустрічають, плачуть, лежать на землі телефонують до близьких та рідних.

Також у кінці відео звільнені захисники виконали гімн України.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

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До відома, це вже другий обмін від початку року. На початку року з російського полону повернули понад 200 українських воїнів і цивільних.

Нагадаєм, представник Головного управління розвідки Міноброни Андрій Юсов раніше повідомив, що не зважаючи на заяви Росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, Україна продовжує переговори про обмін військовополоненими та очікує на успішні результати.