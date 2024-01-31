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Масштабний обмін полоненими: з'явилося перше відео зі звільненими оборонцями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масштабний обмін полоненими: з'явилося перше відео зі звільненими оборонцями
Звільнені з полону військові радію поверненню додому
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні Україна здійснила 50-ий обмін полоненими

Сьогодні Україна під час масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 207 своїх громадян. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

«Мить радості та здійсненої надії, момент, який ці хлопці очікували кожної хвилини полону. Віра у власну країну, яка щодня бореться заради порятунку своїх людей, допомогла дочекатися цього дня», – йдеться в повідомленні.

6 фото
На весь екран

Сьогодні Україна здійснила 50-ий обмін полоненими. На кадрах помітно, як наші захисники щиро радію поверненню додому з російського полону.

Звільнені з полону військові обіймають людей, які їх зустрічають, плачуть, лежать на землі телефонують до близьких та рідних.

Також у кінці відео звільнені захисники виконали гімн України.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

До відома, це вже другий обмін від початку року.  На початку року з російського полону повернули понад 200 українських воїнів і цивільних.

Нагадаєм, представник Головного управління розвідки Міноброни Андрій Юсов раніше повідомив, що не зважаючи на заяви Росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, Україна продовжує переговори про обмін військовополоненими та очікує на успішні результати.

Теги: обмін полоненими війна ЗСУ військові

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