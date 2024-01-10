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Столиця Індонезії тоне: як влада намагається врятувати місто

Катерина Іванова
glavcom.ua
Столиця Індонезії тоне: як влада намагається врятувати місто
Проєкт морської стіни
фото: Kuiper Compagnons

Індонезія відновлює плани будівництва гігантської морської стіни за 10,5 мільярдів доларів, щоб запобігти затопленню столиці Джакарти

Джакарта – друга за розміром агломерація у світі. Її населення складає 25 млн людей – у самому місті живе 11 мільйонів. За останні чверть століття окремі райони підтопилися на понад п’ять метрів. Експерти вважають, що рішення слід знайти до 2030 року, потім буде пізно. Про це повідомляє Bloomberg. 

Проєкт морської стіни вимагає трьох етапів будівництва до 2040 року. Перші два етапи вимагатимуть 164,1 трильйона рупій (10,5 мільярда доларів США) у фінансуванні, заявив у середу міністр-координатор з економічних питань Айрлангга Хартарто на заході в Джакарті, де було представлено план для проєкту. Скільки грошей потрібно на третю чергу, він не сказав. Незважаючи на те, що ця ідея обговорювалася більше десяти років, лише нещодавно відновили пропозицію побудувати морську стіну. 

Чому просідає Джакарта?

Болотистий ґрунт у Джакарті просідає через надмірне та неконтрольоване використання ґрунтових вод. Місцеві мешканці використовують фільтровані ґрунтові води здебільшого для пиття, купання та сільськогосподарських потреб. Оскільки ж доступ до водопроводу мають не всі, то індонезійці відкачують воду прямо з-під землі. Через це ґрунт просідає та провалюється.

«Невпинне занурення в поєднанні з посиленням штормів і підвищенням рівня моря буде тим, чого не зможуть витримати морські дамби Джакарти. Морської води буде надходити так багато, що вона ніколи не зупиниться. Їй буде нікуди діватись», – сказав експерт з питань повеней з голландського водного дослідницького інституту Deltares Яап Брінкман.

Поромний термінал на північному узбережжі Джакарти, затоплений під час припливу в 2021 році
Поромний термінал на північному узбережжі Джакарти, затоплений під час припливу в 2021 році
Фото: Ed Wray / Getty Images

Зміна уряду в Індонезії

Індонезія обере нового лідера 14 лютого, і чи буде наступник президента Джоко Відодо продовжувати масштабний інфраструктурний проєкт, ще невідомо.

«Проблема, цієї морської стіни в тому, що на її будівництво потрібно близько 40 років», – сказав міністр оборони Прабово Субіанто, який веде опитування виборців на президентських виборах.

Стіну планують розташувати на насипних островах, де зможуть проживати ще майже два млн людей.

Нагадаємо, Зеленський провів переговори із президентами Парагваю та Індонезії (відео).

Раніше стало відомо, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії.

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Теги: міністр будівництво військові влада населення переговори росіяни Індонезія

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