Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців

Сьогоднішній обмін полоненими – найбільший за час повномасштабного вторгнення

Україна 3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін. Так, списки звільнених з полону українців оприлюднив Telegram-канал «Списки знайдених та полонених».

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Список звільнених з полону 3 січня 2024

Александров Іван Васильович Алєксєєв Кирило Олександрович Арутюнов Арсен Ернестович Арутюнян Оганес Азіозович Бакланов Микита Сергійович Балан Олег Григорович Барабашенко Микола Вікторович Баранюк Анатолій Іванович Безсмертний Віталій Сергійович Бєлоусов Олексій Вікторович Білецький Олександр Юрійович Благовірний Володимир Олександрович Болдецький Денис Анатолійович Бондарев Вадим Олегович Бохонський Василь Ростиславович Бредиха Денис Чинеду Бур'ян Олег Володимирович Бутко Петро Миколайович Бутов Олександр Іванович Вашедський Олександр Вадимович Вовна Євген Анатолійович Водолага Дмитро Олегович Воробйов Володимир Іванович Ворона Дмитро Миколайович Воскресенський Юрій Федорович Гаврилюк Аркадій Вікторович Гекалюк Сергій Вікторович Глушко Максим Олександрович Годунко Ярослав Віталійович Гончар Тимур Анатолійович Гострік Павло Павлович Граменко Сергій Павлович Греченюк Олександр В'ячеславович Гринаш Юрій Вікторович Данилін Сергій Ігорович Данилович Василь Ярославович Дідківський Євгеній Миколайович Добича Сергій Віталійович Довбишев Вадим Геннадійович Долженко Іван Сергійович Дубелєв Денис Віталійович Дулін Дмитро Олегович Дятченко Денис Костянтинович Дяченко Володимир Володимирович Єремко Віталій Олександрович Єрмоленко Руслан Вікторович Жехаренко Гліб Дмитрович Заблодський Дмитро Володимирович Завацький Борис Валерійович Загорулько Юрій Борисович Загребельний Сергій Петрович Залорін Владислав Вікторович Зарва Олександр Віталійович Зарудний Роман Ростиславович Земляченко Володимир Олександрович Золотарьов Олександр Миколайович Золотарьов Ярослав Олександрович Зонін Сергій Михайлович Зорянський Артем Сергійович Зубков Павло Петрович Іванов Вʼячеслав Борисович Ibkih Іван Вікторович Йовенко Володимир Васильович Кварашхелія Давид Олександрович Кириченко Василь Спиридонович Кириченко Денис Григорович Кириченко Денис Юрійович Кириченко Ігор Володимирович Ковтун Ігор Вʼячеславович Колєв Микола Степанович Колібаба Володимир Сергійович Коломієць Антон Васильович Кондра Євген Миколайович Конєв Олег Миколайович Коноваленко Максим Анатолійович Корженко Антон Миколайович Корнев Володимир Андрійович Коссе Юрій Павлович Кохан Олександр Леонідович Кошеленко Владислав Олексійович Крецу Олексій Олексійович Кривицький Олександр Миколайович Кротенко Валентин Валерійович Кулько Андрій Володимирович Купцов Володимир Валентинович Куртєв Олександр Миколайович Левицький Валентин В'ячеславович Левкун Орест Стефанович Литвиненко Вадим Олександрович Літвінов Костянтин Анатолійович Ліхтанський Вʼячеслав Олександрович Майстренко Андрій Олексійович Макаревич Сергій Сергійович Максименко Вадим Дмитрович Малиш Богдан Олександрович Малькевич Олексій Олексійович Манько Антон Володимирович Масленніков Олександр Володимирович Матвєєв Микита Сергійович Мацак Олександр Анатолійович Мацурський Іван Миколайович Мельник Юрій Євгенійович Мірошник Сергій Віталійович Міщенко Дмитро Миколайович Мороз Едуард Володимирович Мудрий Сергій Григорович Музика Ілля Олегович Назаренко Сергій Леонідович Найда Олександр Миколайович Нішко Андрій Андрійович Оболенцев Ігор Ігорович Ожован Микола Вікторович Оленишак Василь Михайлович Олійник Олександр Сергійович Онішко Олег Григорович Осауленко Роман Володимирович Осовий Дмитро Миколайович Оставчук Андрій Володимирович Очерет Сергій Володимирович Паламарчук Олександр Васильович Папенко Віталій Віталійович Пепеляєв Олександр Віталійович Переверзев Олександр Олександрович Передатко Олексій Олексійович Передера Володимир Михайлович Перепелюк Максим Степанович Пермінов Олег Олександрович Петров Андрій Володимирович Печонкін Олександр Вікторович Писанко Олексій Сергійович Пікар Олександр Олександрович Пікулик Микита Володимирович Подгорний Андрій Ігорович Половинка Володимир Олексійович Полянський Дмитро Сергійович Портман Гліб Олексійович Пошедін Іван Володимирович Прокопович Дмитро Миколайович Решетніков Володимир Сергійович Решітник Остап Григорович Роюк Валентин Дмитрович Самарський Олег Петрович Сапоненко Олександр Вікторович Середа Михайло Михайлович Силін Дмитро Анатолійович Сироєшкін Євгеній Анатолійович Сіницький Олександр Сергійович Сова Едуард Аркадійович Соловйов Вʼячеслав Віталійович Старинщак Андрій Леонідович Супрун Віталій Олександрович Сущенко Дмитро В'ячеславович Таран Володимир Олексійович Тетерятніков Олександр Борисович Ткач Віктор Володимирович Ткаченко Анатолій Анатолійович Третьяк Юрій Юрійович Українець Артем Євгенович Уманський Євген Володимирович Федишин Галина Миколаївна Федоров Олександр Георгійович Фролов Віктор Іванович Цема-Бурсов Володимир Валерійович Чайкін Олексій Миколайович Чемерис Віктор Миколайович Черваков Олександр Едуардович Черевко Сергій Олексійович Черманенко Владислав Олексійович Черненко Роман Юрійович Чечко Віктор Євгенійович Шадиря Олександр Михайлович Шакало Руслан Володимирович Шлахетка Євген Анатолійович Бабиніна Ганна Дмитрівна Ahicimoв Василь Іванович Барна Дмитро Едуардович Бойчук Вадим Олександрович Вінтоняк Йосиф Петрович Войнаровський Олександр Олександрович Волицький Михайло Степанович Воротніков Михайло Олександрович Гайдучик Віталій Володимирович Галенко Олег Володимирович Ганнич Віта Анатоліївна Горловський Іван Степанович Гриців Олександр Михайлович Губрій Андрій Вікторович Гудима Ярослав Петрович Гула Сергій Анатолійович Данилюк Олександр Володимирович Денисенко Олександр Іванович Дребітко Володимир Володимирович Жакота Олександр Вікторович Загребенюк Віктор Васильович Задорожний Олександр Іванович Зінчук Сергій Іванович Зубарєв Сергій Олегович Камінь Микола Євгенович Катеренчук Олександр Миколайович Клєвцов Сергій Олександрович Кніппенберг Олексій Вікторович Крентовський Сергій Володимирович Куцин Владислав Олексійович Лемешко Олег Романович Лукашенко Володимир Іванович Малойван Іван Вікторович Мацієвський Іван Олександрович Мозжухін Микола Миколайович Невзоров Євген Петрович Нікіфоров Віталій Олександрович Пасик Олександр Вікторович Пилипенко Олег Анатолійович Пономарьов Владислав Олександрович Пономарьов Дмитро Михайлович Похозей Василь Андрійович Пугач Сергій Васильович Пушин Валерій Віталійович Рогульський Владислав Ігорович Семеген Інна Михайлівна Сергієв Микола Петрович Срібний Іван Володимирович Стребко Артем Олексійович Темборовський Олександр Олександрович Терещенко Олена Вікторівна Тимощук Олександр Сергійович Тупицький Василь Анатолійович Фелещук Руслан Юрійович Харко Юрій Михайлович Чопик Дмитро Васильович Шиновський Олександр Олегович

Нагадаємо, обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників.

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Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:

130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;

55 нацгвардійців;

38 прикордонників;

один поліцейський;

шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.