Масштабний обмін полонених: опубліковано повний список звільнених українців
Сьогоднішній обмін полоненими – найбільший за час повномасштабного вторгнення
Україна 3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін. Так, списки звільнених з полону українців оприлюднив Telegram-канал «Списки знайдених та полонених».
Список звільнених з полону 3 січня 2024
- Александров Іван Васильович
- Алєксєєв Кирило Олександрович
- Арутюнов Арсен Ернестович
- Арутюнян Оганес Азіозович
- Бакланов Микита Сергійович
- Балан Олег Григорович
- Барабашенко Микола Вікторович
- Баранюк Анатолій Іванович
- Безсмертний Віталій Сергійович
- Бєлоусов Олексій Вікторович
- Білецький Олександр Юрійович
- Благовірний Володимир Олександрович
- Болдецький Денис Анатолійович
- Бондарев Вадим Олегович
- Бохонський Василь Ростиславович
- Бредиха Денис Чинеду
- Бур'ян Олег Володимирович
- Бутко Петро Миколайович
- Бутов Олександр Іванович
- Вашедський Олександр Вадимович
- Вовна Євген Анатолійович
- Водолага Дмитро Олегович
- Воробйов Володимир Іванович
- Ворона Дмитро Миколайович
- Воскресенський Юрій Федорович
- Гаврилюк Аркадій Вікторович
- Гекалюк Сергій Вікторович
- Глушко Максим Олександрович
- Годунко Ярослав Віталійович
- Гончар Тимур Анатолійович
- Гострік Павло Павлович
- Граменко Сергій Павлович
- Греченюк Олександр В'ячеславович
- Гринаш Юрій Вікторович
- Данилін Сергій Ігорович
- Данилович Василь Ярославович
- Дідківський Євгеній Миколайович
- Добича Сергій Віталійович
- Довбишев Вадим Геннадійович
- Долженко Іван Сергійович
- Дубелєв Денис Віталійович
- Дулін Дмитро Олегович
- Дятченко Денис Костянтинович
- Дяченко Володимир Володимирович
- Єремко Віталій Олександрович
- Єрмоленко Руслан Вікторович
- Жехаренко Гліб Дмитрович
- Заблодський Дмитро Володимирович
- Завацький Борис Валерійович
- Загорулько Юрій Борисович
- Загребельний Сергій Петрович
- Залорін Владислав Вікторович
- Зарва Олександр Віталійович
- Зарудний Роман Ростиславович
- Земляченко Володимир Олександрович
- Золотарьов Олександр Миколайович
- Золотарьов Ярослав Олександрович
- Зонін Сергій Михайлович
- Зорянський Артем Сергійович
- Зубков Павло Петрович
- Іванов Вʼячеслав Борисович
- Ibkih Іван Вікторович
- Йовенко Володимир Васильович
- Кварашхелія Давид Олександрович
- Кириченко Василь Спиридонович
- Кириченко Денис Григорович
- Кириченко Денис Юрійович
- Кириченко Ігор Володимирович
- Ковтун Ігор Вʼячеславович
- Колєв Микола Степанович
- Колібаба Володимир Сергійович
- Коломієць Антон Васильович
- Кондра Євген Миколайович
- Конєв Олег Миколайович
- Коноваленко Максим Анатолійович
- Корженко Антон Миколайович
- Корнев Володимир Андрійович
- Коссе Юрій Павлович
- Кохан Олександр Леонідович
- Кошеленко Владислав Олексійович
- Крецу Олексій Олексійович
- Кривицький Олександр Миколайович
- Кротенко Валентин Валерійович
- Кулько Андрій Володимирович
- Купцов Володимир Валентинович
- Куртєв Олександр Миколайович
- Левицький Валентин В'ячеславович
- Левкун Орест Стефанович
- Литвиненко Вадим Олександрович
- Літвінов Костянтин Анатолійович
- Ліхтанський Вʼячеслав Олександрович
- Майстренко Андрій Олексійович
- Макаревич Сергій Сергійович
- Максименко Вадим Дмитрович
- Малиш Богдан Олександрович
- Малькевич Олексій Олексійович
- Манько Антон Володимирович
- Масленніков Олександр Володимирович
- Матвєєв Микита Сергійович
- Мацак Олександр Анатолійович
- Мацурський Іван Миколайович
- Мельник Юрій Євгенійович
- Мірошник Сергій Віталійович
- Міщенко Дмитро Миколайович
- Мороз Едуард Володимирович
- Мудрий Сергій Григорович
- Музика Ілля Олегович
- Назаренко Сергій Леонідович
- Найда Олександр Миколайович
- Нішко Андрій Андрійович
- Оболенцев Ігор Ігорович
- Ожован Микола Вікторович
- Оленишак Василь Михайлович
- Олійник Олександр Сергійович
- Онішко Олег Григорович
- Осауленко Роман Володимирович
- Осовий Дмитро Миколайович
- Оставчук Андрій Володимирович
- Очерет Сергій Володимирович
- Паламарчук Олександр Васильович
- Папенко Віталій Віталійович
- Пепеляєв Олександр Віталійович
- Переверзев Олександр Олександрович
- Передатко Олексій Олексійович
- Передера Володимир Михайлович
- Перепелюк Максим Степанович
- Пермінов Олег Олександрович
- Петров Андрій Володимирович
- Печонкін Олександр Вікторович
- Писанко Олексій Сергійович
- Пікар Олександр Олександрович
- Пікулик Микита Володимирович
- Подгорний Андрій Ігорович
- Половинка Володимир Олексійович
- Полянський Дмитро Сергійович
- Портман Гліб Олексійович
- Пошедін Іван Володимирович
- Прокопович Дмитро Миколайович
- Решетніков Володимир Сергійович
- Решітник Остап Григорович
- Роюк Валентин Дмитрович
- Самарський Олег Петрович
- Сапоненко Олександр Вікторович
- Середа Михайло Михайлович
- Силін Дмитро Анатолійович
- Сироєшкін Євгеній Анатолійович
- Сіницький Олександр Сергійович
- Сова Едуард Аркадійович
- Соловйов Вʼячеслав Віталійович
- Старинщак Андрій Леонідович
- Супрун Віталій Олександрович
- Сущенко Дмитро В'ячеславович
- Таран Володимир Олексійович
- Тетерятніков Олександр Борисович
- Ткач Віктор Володимирович
- Ткаченко Анатолій Анатолійович
- Третьяк Юрій Юрійович
- Українець Артем Євгенович
- Уманський Євген Володимирович
- Федишин Галина Миколаївна
- Федоров Олександр Георгійович
- Фролов Віктор Іванович
- Цема-Бурсов Володимир Валерійович
- Чайкін Олексій Миколайович
- Чемерис Віктор Миколайович
- Черваков Олександр Едуардович
- Черевко Сергій Олексійович
- Черманенко Владислав Олексійович
- Черненко Роман Юрійович
- Чечко Віктор Євгенійович
- Шадиря Олександр Михайлович
- Шакало Руслан Володимирович
- Шлахетка Євген Анатолійович
- Бабиніна Ганна Дмитрівна
- Ahicimoв Василь Іванович
- Барна Дмитро Едуардович
- Бойчук Вадим Олександрович
- Вінтоняк Йосиф Петрович
- Войнаровський Олександр Олександрович
- Волицький Михайло Степанович
- Воротніков Михайло Олександрович
- Гайдучик Віталій Володимирович
- Галенко Олег Володимирович
- Ганнич Віта Анатоліївна
- Горловський Іван Степанович
- Гриців Олександр Михайлович
- Губрій Андрій Вікторович
- Гудима Ярослав Петрович
- Гула Сергій Анатолійович
- Данилюк Олександр Володимирович
- Денисенко Олександр Іванович
- Дребітко Володимир Володимирович
- Жакота Олександр Вікторович
- Загребенюк Віктор Васильович
- Задорожний Олександр Іванович
- Зінчук Сергій Іванович
- Зубарєв Сергій Олегович
- Камінь Микола Євгенович
- Катеренчук Олександр Миколайович
- Клєвцов Сергій Олександрович
- Кніппенберг Олексій Вікторович
- Крентовський Сергій Володимирович
- Куцин Владислав Олексійович
- Лемешко Олег Романович
- Лукашенко Володимир Іванович
- Малойван Іван Вікторович
- Мацієвський Іван Олександрович
- Мозжухін Микола Миколайович
- Невзоров Євген Петрович
- Нікіфоров Віталій Олександрович
- Пасик Олександр Вікторович
- Пилипенко Олег Анатолійович
- Пономарьов Владислав Олександрович
- Пономарьов Дмитро Михайлович
- Похозей Василь Андрійович
- Пугач Сергій Васильович
- Пушин Валерій Віталійович
- Рогульський Владислав Ігорович
- Семеген Інна Михайлівна
- Сергієв Микола Петрович
- Срібний Іван Володимирович
- Стребко Артем Олексійович
- Темборовський Олександр Олександрович
- Терещенко Олена Вікторівна
- Тимощук Олександр Сергійович
- Тупицький Василь Анатолійович
- Фелещук Руслан Юрійович
- Харко Юрій Михайлович
- Чопик Дмитро Васильович
- Шиновський Олександр Олегович
Нагадаємо, обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників.
Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:
- 130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;
- 55 нацгвардійців;
- 38 прикордонників;
- один поліцейський;
- шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.
Коментарі — 0