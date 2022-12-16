Стало відомо, скільки окупантів здалися в полон за програмою «Хочу жити»

З охочими здатися в полон проводяться усі необхідні роботи для повної безпеки процедури

До проєкту «Хочу жити» вже звернулися понад 4 тисячі російських військових для того, щоб добровільно здатися в полон. Про це розповів речник проєкту Віталій Матвієнко в ефірі телеканалу FreeДом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проєкту «Хочу жити» становить 4300 звернень», – зазначив він.

За його словами, зазвичай звертаються російські військові або мобілізовані, які вже вирішили здатися у полон. Крім того, вони цікавляться, як це можна зробити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Матвієнко додав, що з росіянами проводяться усі необхідні роботи для повної безпеки процедури.

Як повідомлялося, Збройні сили України поділилися спеціально інструкцією, яку можуть використовувати російські військові, які бажають зберегти життя. Для збереження життя окупантам, які прийшли на українську землю, потрібно звернутися до проекту «Хочу жити» для верифікації та отримання координат відправної точки.

У чітко визначений час та у певному місці потрібно встановити візуальний контакт із квадрокоптером. Після цього дрон вкаже окупанту безпечний вектор руху.