Україна повернула 64 військових ЗСУ із російського полону (відео)
Вдалося також звільнити громадянина США
Україна повернула 64 військових з російського полону. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні Бахмута. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо», – повідомив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.
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