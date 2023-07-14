Україна повернула тіла ще 62 загиблих військових

Четверо захисників померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду

Україна провела репатріацію із тимчасово окупованих територій тіл 62 загиблих військовослужбовців. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

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«З них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду… Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що передача тіл загиблих військових здійснювалась відповідно до норм Женевських конвенцій.

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Нагадаємо, що 12 липня Україна повернула тіла 19 військових, які загинули в російському полоні.

Раніше Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі».

Нагадаємо, триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.