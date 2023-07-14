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Роковини трагедії у Вінниці. Мама загиблої 4-річної Лізи поділилася спогадами (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Роковини трагедії у Вінниці. Мама загиблої 4-річної Лізи поділилася спогадами (фото)
Дівчинка загинула миттєво, а її маму госпіталізували у тяжкому стані
фото з відкритих джерел

На згадку про доньку жінка почала допомагати «сонячним» дітям – так часто називають дітей із синдромом Дауна

Рік тому, 14 липня, росіяни поцілили ракетами у центр Вінниці, унаслідок чого загинуло 29 осіб, зокрема троє дітей. Серед тих, чиє життя забрав ворог, і 4-річна Ліза із синдромом Дауна. Дівчинка загинула миттєво, а її маму госпіталізували у тяжкому стані. Напередодні роковин трагедії Ірина Дмитрієва поділилася спогадами про той моторошний день із журналістами проєкту «Настоящее время». 

Незадовго до атаки мама загиблої дівчинки опублікувала відео, як вони йдуть на урок до логопеда. Після цього Ірина з дитиною планувала погуляти у місті з бабусею Лізи, проте у самому центрі Вінниці мама та дочка потрапили під обстріл. Попри те, що жінка бачила загибель єдиної дочки на власні очі, травма була така глибока й сильна, що Ірина не пам'ятала про смерть Лізи – тож кілька днів медики її не переконували у цьому, аби не погіршити стан жінки.

Ірина розповіла, що не хотіла жити без дочки: «Навіщо ви мене врятували?» – запитувала вона у лікарів. Після тривалого лікування за кордоном жінка повернулася до України. На згадку про загиблу доньку Ірина почала допомагати «сонячним» дітям (так часто називають дітей із синдромом Дауна) соціалізуватися, а їхнім батькам зрозуміти, що цей діагноз – не вирок.

Ірина з донькою Лізою
Ірина з донькою Лізою
фото з відкритих джерел

Ракетна атака

«Ми разом підняли голови й побачили прямо над нами ракету. Вона впала на Будинок офіцерів, у той бік. Подумала, що це все, – розповіла мати дівчинки про події 14 липня 2022 року. – Я нахилилася на візок, моє обличчя було поруч із Лізою. Потім – вибух, тремтіння землі».

Жінку приголомшило – вона нічого не чула. Підняла голову і побачила всю площу Перемоги у чорному диму. Будинок побуту та Будинок офіцерів зазнали серйозних пошкоджень. Через шок мати дитини не відчувала болю, попри множинні осколкові поранення. Вона бігала площею з криками про допомогу, потім підійшла до візка Лізи й зрозуміла, що дівчинка отримала травми, несумісні з життям.

Дитяче тіло біля візочка
Дитяче тіло біля візочка
фото: ДСНС

«Сіла біля коляски й почала кричати. ​​У мене задзвонив у сумці телефон. Дзвонила мама – вона чекала нас у центрі, і, звичайно, вибух був чути скрізь, по всій Вінниці. Я їй кажу, що Лізу вбила ракета, і поклала слухавку. Набрала (колишнього – «Главком») чоловіка і сказала: «Лізу вбили, і я теж вмираю». Поклала слухавку і відчула такий неймовірний біль, що не могла дихати. Побачила, як кров фонтаном на асфальт з мене тече».

Життя після трагедії

У зв'язку з психологічною травмою та під дією ліків Ірина на якийсь час забула про смерть Лізи. Лікарі та рідні, побоюючись за здоров'я постраждалої, запевняли її, що дівчинка жива і нібито лікується у дитячій лікарні. Пізніше до Ірини повернулася пам'ять.

Після лікування у вінницькій лікарні жінка мала тривалу реабілітацію. Сім місяців вона пробула в Австрії, але за першої ж нагоди повернулася додому. Мати дівчинки дуже сумує за Лізою, і її рятує лише робота з дітьми з дитбудинків, які мають особливі потреби.

8 фото
На весь екран
Окупанти забрали життя 4-річної Лізи
фото з відкритих джерел

«У моєму випадку реабілітація необхідна довічно, – пояснила жінка. – Почалися проблеми зі спиною, через осколки, що залишилися в тілі, у мене німіють стопа і деякі пальці на руці. Застебнути ґудзики на одязі я не можу. Мені потрібно багато часу для цього».

Загиблу дівчинку знала Олена Зеленська

Як виявилося, із загиблою Лізою була знайома й Олена Зеленська, перша леді України. Ще до початку повномасштабної війни дівчинка знімалася у святковому ролику із дружиною президента та іншими дітьми.

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Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

«Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими», – написала Зеленська.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

Раніше мама Лізи, яку вбили ракети РФ у Вінниці, прокоментувала загибель доньки.

Зауважимо, у Росії застрелили капітана, причетного до ракетного удару по Вінниці.

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Теги: Вінниця смерть ракета дитина

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