Роковини трагедії у Вінниці. Мама загиблої 4-річної Лізи поділилася спогадами (фото)

На згадку про доньку жінка почала допомагати «сонячним» дітям – так часто називають дітей із синдромом Дауна

Рік тому, 14 липня, росіяни поцілили ракетами у центр Вінниці, унаслідок чого загинуло 29 осіб, зокрема троє дітей. Серед тих, чиє життя забрав ворог, і 4-річна Ліза із синдромом Дауна. Дівчинка загинула миттєво, а її маму госпіталізували у тяжкому стані. Напередодні роковин трагедії Ірина Дмитрієва поділилася спогадами про той моторошний день із журналістами проєкту «Настоящее время».

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Незадовго до атаки мама загиблої дівчинки опублікувала відео, як вони йдуть на урок до логопеда. Після цього Ірина з дитиною планувала погуляти у місті з бабусею Лізи, проте у самому центрі Вінниці мама та дочка потрапили під обстріл. Попри те, що жінка бачила загибель єдиної дочки на власні очі, травма була така глибока й сильна, що Ірина не пам'ятала про смерть Лізи – тож кілька днів медики її не переконували у цьому, аби не погіршити стан жінки.

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Ірина розповіла, що не хотіла жити без дочки: «Навіщо ви мене врятували?» – запитувала вона у лікарів. Після тривалого лікування за кордоном жінка повернулася до України. На згадку про загиблу доньку Ірина почала допомагати «сонячним» дітям (так часто називають дітей із синдромом Дауна) соціалізуватися, а їхнім батькам зрозуміти, що цей діагноз – не вирок.

Ірина з донькою Лізою фото з відкритих джерел

Ракетна атака

«Ми разом підняли голови й побачили прямо над нами ракету. Вона впала на Будинок офіцерів, у той бік. Подумала, що це все, – розповіла мати дівчинки про події 14 липня 2022 року. – Я нахилилася на візок, моє обличчя було поруч із Лізою. Потім – вибух, тремтіння землі».

Жінку приголомшило – вона нічого не чула. Підняла голову і побачила всю площу Перемоги у чорному диму. Будинок побуту та Будинок офіцерів зазнали серйозних пошкоджень. Через шок мати дитини не відчувала болю, попри множинні осколкові поранення. Вона бігала площею з криками про допомогу, потім підійшла до візка Лізи й зрозуміла, що дівчинка отримала травми, несумісні з життям.

Дитяче тіло біля візочка фото: ДСНС

«Сіла біля коляски й почала кричати. ​​У мене задзвонив у сумці телефон. Дзвонила мама – вона чекала нас у центрі, і, звичайно, вибух був чути скрізь, по всій Вінниці. Я їй кажу, що Лізу вбила ракета, і поклала слухавку. Набрала (колишнього – «Главком») чоловіка і сказала: «Лізу вбили, і я теж вмираю». Поклала слухавку і відчула такий неймовірний біль, що не могла дихати. Побачила, як кров фонтаном на асфальт з мене тече».

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Життя після трагедії

У зв'язку з психологічною травмою та під дією ліків Ірина на якийсь час забула про смерть Лізи. Лікарі та рідні, побоюючись за здоров'я постраждалої, запевняли її, що дівчинка жива і нібито лікується у дитячій лікарні. Пізніше до Ірини повернулася пам'ять.

Після лікування у вінницькій лікарні жінка мала тривалу реабілітацію. Сім місяців вона пробула в Австрії, але за першої ж нагоди повернулася додому. Мати дівчинки дуже сумує за Лізою, і її рятує лише робота з дітьми з дитбудинків, які мають особливі потреби.

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«У моєму випадку реабілітація необхідна довічно, – пояснила жінка. – Почалися проблеми зі спиною, через осколки, що залишилися в тілі, у мене німіють стопа і деякі пальці на руці. Застебнути ґудзики на одязі я не можу. Мені потрібно багато часу для цього».

Загиблу дівчинку знала Олена Зеленська

Як виявилося, із загиблою Лізою була знайома й Олена Зеленська, перша леді України. Ще до початку повномасштабної війни дівчинка знімалася у святковому ролику із дружиною президента та іншими дітьми.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими», – написала Зеленська.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

Раніше мама Лізи, яку вбили ракети РФ у Вінниці, прокоментувала загибель доньки.

Зауважимо, у Росії застрелили капітана, причетного до ракетного удару по Вінниці.