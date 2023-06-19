Підрив Каховської ГЕС: Центр нацспротиву назвав кількість жертв в окупованих Олешках

За попередніми даними загинули понад 500 мешканців

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули понад 500 цивільних. Загарбники не евакуювали громадян, які не мають російського паспорта. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешків, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.

Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Також міський голова Олешок Євген Рищук повідомляв, що містечко затоплене на 90% після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Місцевим жителям окупанти не дозволяють вибратися із міста самостійно.