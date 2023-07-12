Україна повернула тіла 19 військових, які загинули в російському полоні

Чотири тіла загиблих полонених Україні мають передати найближчим часом

До України повернули тіла 19 людей, які загинули у російському полоні. Ще чотири тіла мають повернути найближчим часом. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, передає «Суспільне».

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«Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, її допитують. І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще чотири привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні й там загинули», – йдеться в повідомленні.

Котенко підкреслив, що Україні ці тіла повертають. Водночас він додав, що тіла можуть і не повернути.

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Жодних деталей щодо повернення загиблих у полоні Котенко не надав.

Нагадаємо, триває 504-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.