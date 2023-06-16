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Хвилина мовчання: згадаймо Олега Бохонока, який з вірою у перемогу одружився під час війни

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо Олега Бохонока, який з вірою у перемогу одружився під час війни
Олег мужньо й самовіддано захищав рідну країну
фото з відкритих джерел

Хлопець боронив Батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення Росії 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Бохонока.

Боронячи Україну від ворога на Запорізькому напрямку, загинув 26-річний воїн ЗСУ Олег Бохонок родом із Хмельниччини. Він воював за рідну землю з перших днів повномасштабної війни, під час неї одружився.

Через російського агресора його дружина й рідні залишилася без свого захисника.

Хлопець народився 17 листопада 1996 року в селі Сарнів. Там він закінчив середню школу, а згодом вивчився на радіомеханіка в Підволочиському ліцеї.

Після навчання парубок пройшов строкову службу в Національній гвардії України, а згодом працював у ТОВ «Агробізнес».

Коли російська навала вторглася в Україну, Олег з перших днів, 26 лютого 2022 року, став на захист рідної землі в лавах ЗСУ. Торік улітку воїн, який вірив у світле майбутнє українську перемогу, одружився зі своєю коханою Іриною.

Олег Бохонок із коханою
Олег Бохонок із коханою
фото: Ірина Бохонок / facebook

На жаль, побути подружжям молодятам судилося недовго. Олег Бохонок продовжував виконувати бойові завдання із захисту країни на фронті. Під час одного з них, 12 червня 2023 року, загинув біля села Новоданилівка на Запоріжжі.

В Олега Бохонока залишилися дружина, батько, бабуся, брати та сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять смерть військові

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