30 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Також ворог завдав 52 авіаційні удари та здійснив майже 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна й адміністративна інфраструктура.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Противник досі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося приблизно 30 бойових зіткнень.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарногр Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили всі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Крім того, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

Нагадаємо, наші захисники просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.