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Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі»
Андрій Єрмак: «Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі»
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Серед оборонців, які повернулися на рідну землю, є поранені

Україна повернула з полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Сьогодні маємо також і гарні новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону», – йдеться у повідомленні.

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Єрмак також зазначив, що серед оборонців, які повернулися на рідну землю, є поранені.

«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Кожен з них – герой. Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу президента Володимира Зеленського – повернути всіх. Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть», – резюмував Єрмак.

Нагадаємо, триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. 

Теги: українці обмін полоненими Андрій Єрмак

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