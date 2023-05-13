Коли всі православні українці будуть молитись у єдиній церкві

Українська Церква повинна бути на сторожі нашого духовного простору!

Цими днями, зокрема під час візиту на Волинь, багато людей запитували про перехід парафій з юрисдикції Московського патріархату до нашої Церкви: як багато, як швидко, чому досі вагаються, як ми діятимемо тощо. Відповідь моя була такою: вірю, що поступово, з Божою допомогою, законним, розумним і мирним шляхом наша Українська Православна Церква буде служити в усіх православних святинях, які є надбанням нашого народу і перебувають у віданні нашої держави. Ми хочемо, щоб всі православні українці були в єдиній помісній Православній Церкві, молилися Богу, служили були справді відданими громадянами української держави, не отруєними російською неоімперською ідеологією.

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Українська Церква повинна бути на сторожі нашого духовного простору! Занадто довго у нас насаджували ідеологію «русского міра», яка принесла в наш мирний дім війну і руйнування, тож ми всі повинні об’єднатися заради нашого майбутнього, нашого народу, блага нашої держави. І це відбудеться – у свій, Богом визначений час.

А зараз триває поступовий, але незворотній процес об’єднання православних українців в єдиній Церкві. Я би назвав це еволюцією, яка відбувається мирним шляхом. В окремих регіонах вже всі наявні громади, які були в МП, полишили цю юрисдикцію. Від заходу України цей процес поступово просувається далі, до центру. Все більше громад долучаються до нашої Церкви, причому все частіше – разом зі священниками, які не хочуть далі брехати і бути частиною РПЦ. І це добра тенденція.

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Всі ми покликані до єдності, бути в єдиній Церкві, але кожен проходить цей шлях по-різному. Як велика річка утворюється завдяки різним струмкам, так і ми, православні українці, об’єднуємося в єдину «ріку», в єдину помісну Православну Церкву України. Ми маємо свою незалежну державу і будемо мати єдину потужну Українську Православну Церкву, яка об’єднає всіх православних України у своїй родині. Ми молимось за це, ми просимо Бога про це, і Господь створює відповідні умови. Слава Богу за все!