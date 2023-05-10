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Пентагон офіційно підтвердив, що українці збили ворожу ракету з системи Patriot

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пентагон офіційно підтвердив, що українці збили ворожу ракету з системи Patriot
Зверху зображені уламки ракети «Кинджал», які знайшли після масованої атаки 4 травня. Знизу – ця ж ракета, приєднана до літака МіГ-29К
фото: Defense Express

США та партнери продовжуватимуть нарощувати засоби ППО та боєприпаси, «щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та захистити своїх громадян від Росії»

У Міноборони США офіційно підтвердили, що українські військові збили російську ракету за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, передає CNN.

«Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною ширшого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні», – сказав Райдер.

Водночас він не уточнив тип збитої ракети.

Речник Пентагону додав, що США та їхні партнери продовжуватимуть нарощувати засоби ППО наземного базування та боєприпаси, «щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та захистити своїх громадян від Росії».

Раніше CNN зазначало, що хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти такі ракети, як-от «Кинджал», які Росія називає гіперзвуковими, до минулого тижня була суто теоретичною.

Ракета «Кинджал» вперше опинилася на російському озброєнні у 2017 році. Після пуску з літака вона підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а потім за балістичною траєкторією наближається до цілі.

У Росії називають її гіперзвуковою. Видання Defense Express зазначає, що ця ракета може розганятися до гіперзвукової швидкості завдяки прискорювачу, але не може летіти так постійно. На етапі наближення до цілі «Кинджал» рухається швидко, але не досягає гіперзвукової швидкості, кажуть журналісти.

А ось у Генштабі ЗСУ стверджують, що під час заходження на ціль по балістичній траєкторії ракети може розвивати швидкість приблизно 12 тис. км/год, тобто досягати гіперзвуку.

Нагадаємо, український військовий портал Defense Express 5 травня повідомив, що українські військовослужбовці вперше збили ракету «Кинджал». Там зазначили, що отримали фото уламків, зокрема носового обтічника зі слідами ураження. Вони належать ракеті Х-47 «Кинджал», якою окупанти намагались уразити Київ у ніч проти 4 травня.

Портал наголошував, що Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями, – зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Згодом у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинджал» над Києвом вночі 4 травня. Пізніше інформацію таки офіційно підтвердили.

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Теги: США Пентагон системи ППО ракета Україна військові українці росія

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