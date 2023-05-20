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Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео)
Одного з хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

На Київщині хлопці катались на вантажних вагонах

Правоохоронці розслідують обставини трагедії, що сталася на залізниці під Києвом за участю двох неповнолітніх хлопців. Про це повідомляє поліція Київщини.

До Яготинського відділення поліції Київщини надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції: під час руху машиніст електропотяга побачив тіло поблизу залізничної колії.

«Смертельно небезпечні розваги влаштував собі 16-річний підліток та його товариш на Бориспільщині. Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого «екстриму» одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях», – розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі неповнолітній потерпілий у важкому стані перебуває в медичному закладі, за його життя борються лікарі.

Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео) фото 1
фото: Андрій Нєбитов/Telegram
Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео) фото 2
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

За фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування (ч. 1 ст. 128 ККУ).

Теги: Київщина діти Національна поліція України залізниця

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