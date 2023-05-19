Мокрий одяг та інші заборони: як вберегти свою пральну машину

За пральною машинкою потрібно правильно доглядати, щоб продовжити її термін придатності

Пральна машина – це геніальний винахід людства, який суттєво спрощує та прискорює щоденне рутинне завдання з прання одягу, заощаджуючи наш час та сили. Але для того, щоб машина могла продовжувати працювати на високому рівні та якісно прати одяг, її необхідно правильно експлуатувати. На жаль, неправильне поводження з машиною може суттєво скоротити її термін служби, а також негативно вплинути на стан одягу, інформує Ukr.Media.

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Найголовніше, що потрібно пам'ятати – не залишайте випрану річ усередині машини, особливо, якщо зачинили дверцята. В іншому разі, на поверхні тканини може з'явитися неприємний затхлий запах, а в барабані створиться сприятливе середовище для появи цвілі. Також не слід забувати, що довге знаходження одягу у вологому середовищі і часте прання можуть негативно позначитися на стані тканин.

Крім того, правильний порядок завантаження білизни в пральну машину є ключем до успішного результату прання. Спочатку необхідно додати миючий засіб, потім речі, а вже після цього слід починати заливати воду. Пам'ятайте, що надто багато миючого засобу може призвести до надмірного утворення піни та пошкодження тканин. Якщо ви використовуєте дозатор, не забудьте скористатися ним – він зробить дозування точним та ефективним.

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Перевантажений барабан також не є оптимальним рішенням, оскільки перевантаження може призвести до низької якості прання і недостатньої ефективності. Не перевантажуйте барабан машини, закриття дверцят має здійснюватися без зусиль. Крім того, занадто сильне віджимання при перевантаженні може призвести до поломки.

Нарешті, один із найважливіших моментів – дозування мийного засобу. Занадто багато порошку або рідини призводить до надмірної піни і впливає на якість прання. Дотримуйтесь інструкцій на пакуванні та не накладайте надлишок мийного засобу, а також не забувайте, що мало мийного засобу не відпере складні плями. Покладайтеся на правильне дозування і насолоджуйтеся якісним пранням ваших речей.