США закуплять у Південної Кореї зброю для України – ЗМІ

Стало відомо про плани США закупити у південної Кореї зброю для ЗСУ

За інформацією медіа, США планують купити у Кореї ракетні установки і боєприпаси

Сполучені Штати Америки закуплять для України зброю виробництва Південної Кореї, вона буде доставлена за посередництва Чехії. Про це повідомило чеське видання іDnes з посиланням на джерела.

«Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що зараз завершується, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план доставки зброї в Україну», – йдеться у публікації.

За даними видання, США заплатять за озброєння – це будуть ракетні установки і боєприпаси на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд.

Передусім мова йде про системи оборони «земля-повітря», відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад, вертольотів.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова на прохання прокоментувати інформацію про посередництво у закупівлі зброї для України відповіла, що не реагуватиме на «медійні спекуляції». Вона відзначила, що допомога Україні з боку Чехії триває, і вона не конкретизуватиме деталей з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Водночас, як повідомили у Пентагоні, США не вилучать додаткові Himars зі складу власних збройних сил, а замовить у виробника, тож на поставку РСЗВ піде деякий час, імовірно, йдеться про декілька років.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.