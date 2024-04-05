Підготовка Ізраїлю до ймовірної атаки Ірану, вибухи у Росії: головне за ніч

Головні новини ночі проти 5 квітня

Блокують GPS і скасовують відпустки солдатів: Ізраїль готується до можливого нападу Ірану. Сухопутні сили США розпочали найбільші навчання у Європі. У Харкові повторно пролунали вибухи. США запровадили санкції проти суден, що надавали фінансову підтримку військовим Ірану. У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео). У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео). У Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи: деталі. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Блокують GPS і скасовують відпустки солдатів: Ізраїль готується до можливого нападу Ірану

1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. На фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, щоб порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах. Про це повідомляє BBC.

Видання пише, що Ізраїльська влада, схоже, вважає, що відповідь Ірану є неминучою. Атака може відбутися у п’ятницю, в День Аль-Кудс (день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність). Дата відзначається в останню п'ятницю рамадану. У цей день зокрема в Ірані проходять антиізраїльські мітинги.

У четвер у центральних частинах Ізраїлю спостерігалося порушення роботи системи GPS. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що країна використовує блокування GPS, яке іноді називають «спуфінгом».

Даніель Хагарі закликав людей не сіяти паніку: «Нема потреби купувати генератори, запасати їжу та знімати гроші в банкоматах».

Речник ЦАХАЛу закликав громадян Ізраїлю слідкувати за офіційними повідомленнями.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що деякі посольства країни були приведені в стан готовності або евакуйовані через можливі атаки з боку Ірану.

Сухопутні сили США розпочали найбільші навчання у Європі

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що 5 квітня Сухопутні сили США офіційно розпочали проведення наймасштабніших навчань у Європі Defender-24. Там відпрацьовуватимуть реагування на загрози в умовах війни Росії проти України. Про це повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми відзначаємо офіційний початок найбільших навчань армії США в Європі DEFENDER-24, відправивши військові кораблі з обладнанням для проведення цього заходу», – сказав Патрік Райдер.

Речник оборонного відомства США заявив, що навчання, які стартують сьогодні, триватимуть до 31 травня. У них візьмуть участь понад 40 тисяч військових із більш як 20 країн НАТО та партнерів, котрі «продемонструють міцні оборонні відносини, що є основою для європейського миру».

Патрік Райдер наголосив, що ці навчання пов’язані з масштабними маневрами НАТО Steadfast Defender та мають кілька складових.

«Навчання DEFENDER-24 зосередяться на стратегічному розгортанні, досягненні оперативної сумісності та боєготовності з одночасними зусиллями щодо стримування потенційних супротивників та зміцнення альянсу НАТО», – додав Райдер.

У Харкові повторно пролунали вибухи

О 23:28 у Харкові повторно пролунали вибухи. Росіяни обстрілюють місто. Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

За словами мера, у Харкові знову чутно вибухи. Він закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.

«Окупанти знову наносять удари по Харкову! Перебувайте в укриттях», – написав Олег Синєгубов.

США запровадили санкції проти суден, що надавали фінансову підтримку військовим Ірану

4 квітня США ввели санкції проти компанії й танкерів, які допомагають військовим Ірану заробляти гроші. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вживає додаткових заходів, щоб Іран отримував менше доходів.

Компанія Oceanlink Maritime DMCC потрапила під санкції через те, що вона сприяла доставці іранської продукції від імені Генерального штабу Ірану та Міністерства оборони і тилу Ірану.

Сполучені Штати також виявили та наклали санкції на 13 суден Oceanlink Maritime DMCC.

У Мінфіні зазначили, що ці судна взаємодіяли з іншими танкерами, на які вже поширювалися обмеження. Заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон заявив, що США зосереджені на послабленні спроможності Ірану фінансувати терористичних довірених осіб і партнерські групи, підтримувати агресивну війну Росії проти України.

У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео)

Ввечері, 4 квітня, безпілотники атакували російське місто Курськ. Внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє губернатора Курської області Роман Старовойт у Telegram.

«У Курську працює ППО. Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку», – йдеться в повідомленні.

Роман Старовойт повідомляє про нібито збиття трьох українських безпілотників.

РФ заявляє, що є попадання у житловий будинок. Також пожежа у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)

Вночі, 5 квітня, у Морозовську Ростовської області РФ сьогодні вночі пролунала серія вибухів. Про це повідомляє Shot.

«Жителі міста Морозовськ Ростовської області повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Близько першої ночі було чутно перші вибухи.

Зазначається, що ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків безпілотників та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.

У Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи: деталі

Вночі, 5 квітня, у Єйську Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи. Про це повідомляють російські пабліки.

«Понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією над містом працює ППО», – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі розповіли, що вибухи почалися близько третьої ночі. Звуки пострілів були в районі місцевого аеродрому.

«Крім гучних хлопків також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка», – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

У місті Єйськ Краснодарського краю розташований аеродром спільного базування. При ньому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони Росії. Наразі цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів.