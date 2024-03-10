Керував Дніпропетровською областю з паспортом Ізраїля. Адвокати Коломойського витягнули «козир»

Коломойський ніколи не приховував, що окрім громадянства України, має також громадянства Ізраїлю та Кіпру

Захисники мільярдера пояснили, чому його не можна позбавити українського громадянства

Захисники мільярдера Ігоря Коломойського прокоментували судовий процес щодо втрати громадянства Ігорем Коломойським. В коментарі «Главкому» юристи перелічили свої аргументи, які вони використовують для того, аби довести, що бізнесмена не можна було позбавити українського паспорта.

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Адвокати акцентують на тому, що ніхто не надсилав указ про позбавлення громадянства їхньому клієнту належним чином, ніхто відповідно до передбаченого законом порядку не повідомляв, і фактично Коломойський про втрату свого громадянства почув у ЗМІ.

«Коломойський дізнався про цей указ безпосередньо 15 вересня 2023 року, коли йому вручали клопотання про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні, – стверджує адвокатка Христина Ямельська, яка займається справою щодо громадянства мільярдера. – Через те, що у нас дається строк пів року на оскарження рішень органів влади, то в рамках цього терміну він подав позовну заяву, оскільки категорично не погоджувався з існуванням такого указу в принципі», – наголосила Ямельська.

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За її словами, щоб з'ясувати причини втрати громадянства, були направлені уточнюючі адвокатські запити. На запити відповіли, що правовою підставою є пункт 1 частини 1 статті 19 закону «Про громадянство України», який передбачає, що з огляду на добровільне набуття громадянином громадянства іншої країни, а в даному випадку це громадянство держави Ізраїль, він втрачає українське громадянство.

«Не було жодного волевиявлення щодо цього самого пана Коломойського, який тут проживає, має великий бізнес, володіє рухомим та нерухомим майном, підтримує благочинні, громадські проєкти та має інші доволі стійкі зв’язки з Україною. Звісно, втрата громадянства впливає на його правовий статус – наприклад, право обирати та бути обраним на виборах. Тобто це є суттєве звуження та обмеження політичних та громадянських прав», – зауважила адвокатка.

Як повідомляється, у листопаді 2023 року Коломойський подав позовну заяву до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо скасування указу в частині втрати ним громадянства. Позов був розглянутий спочатку на етапі прийняття провадження Верховним Судом та його постановили залишити. Згодом стороною Коломойського була подана заява вже із виправленими недоліками – додані дані та інформація стосовно строків, коли він дізнався про існування указу президента.

Основна підстава, на якій будується захист, – закон не має зворотної сили. Коломойський набув громадянство Ізраїлю, користуючись своїм єврейським походженням, у 1995 році. А Конституція України у цій редакції (де передбачено єдине громадянство) набула чинності лише в 1996 році.

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До того ж, на думку юристів, у законодавстві немає прямої заборони на подвійне чи множинне громадянство: там лише закріплений принцип єдиного громадянства, але немає встановленої відповідальності за його порушення.

Є ще одна цікава деталь, яку адвокати Коломойського пробують використати на його користь: з березня 2014-го до березня 2015-го він був головою Дніпропетровської державної адміністрації. Але відповідно до закону «Про місцеві державні адміністрації» таку посаду міг займати лише громадянин України, хоча у Коломойського вже було на той момент громадянство Ізраїлю, набуте в 1995 році. Проте в 2014-му, на відміну від сьогодні, цей факт нікого не бентежив.

Нагадаємо, суд знову зменшив розмір застави Коломойському.

Як зазначив адвокат Лисак, Коломойський не вноситиме заставу. Також захисники просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

Стало відомо, що Росія конфіскувала активи українського бізнесмена Ігоря Коломойського.