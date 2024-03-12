Угорщина викликала посла США після заяви Байдена про зустріч Орбана і Трампа

Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за його зустріч з Віктором Орбаном

Сійярто назвав брехнею та «дуже серйозною образою» заяву Байдена про те, що Орбан «прагне диктатури»

Сьогодні, 12 березня Угорщина викликала посла США через заяви американського президента Джо Байдена про те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан «прагне диктатури». Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто.

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Сійярто назвав брехнею та «дуже серйозною образою» заяву Байдена про те, що Орбан не вважає, що «демократія працює», а також про те, що угорський прем`єр «прагне диктатури».

«Такий спосіб мислення президента та адміністрації Демократичної партії (США – ред.) є важким тягарем для наших двосторонніх відносин», – наголосив глава зовнішньополітичного відомства Угорщини.

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Зазначається, що після виступу Сійярто на брифінгу речник посольства США сказав, що посол Девід Прессман завжди радий можливості «обговорити стан демократії в Угорщині із нашим союзником».

Як повідомлялося, президент США Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за його зустріч з Віктором Орбаном, заявивши, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури».

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді.

Також стало відомо, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті.

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Глава Міністерства закордонних справ зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто заявив, що відповідь української сторони на 11 вимог Будапешта щодо прав угорців на Закарпатті нібито була «неконструктивною».