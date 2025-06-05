Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні звільнено від мобілізації священнослужителів 7736 релігійних організацій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні звільнено від мобілізації священнослужителів 7736 релігійних організацій
ДЕСС продовжує роботу над розробленням Порядку бронювання військовозобов'язаних священнослужителів
фото: Reuters

ДЕСС затвердила перелік критично важливих релігійних організацій для бронювання священнослужителів

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) 5 червня 2025 року затвердила своїм Наказом Н-80/11 перелік релігійних організацій, які віднесено до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Цей крок відкриває шлях до подальшого бронювання військовозобов'язаних священнослужителів цих організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут Держави і Церкви.

Затверджений перелік охоплює 7736 релігійних організацій, розподілених за адміністративними областями України, і займає 514 сторінок. До нього не увійшли релігійні організації, які:

  • Були зареєстровані після 26 грудня 2024 року.
  • Розташовані на тимчасово окупованих РФ територіях України.
  • Зі списку за результатами Релігієзнавчої експертизи 2019 року, чий статут втратив чинність у частині повної офіційної назви (так званий «список Юраша»).
  • Не внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
  • Не подали звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній звітний період.

Відповідно до чинного законодавства, священнослужителі цих понад 7 тисяч релігійних організацій тепер матимуть право на оформлення відстрочки (бронювання) на період мобілізації та на воєнний час. Важливо зазначити, що спочатку релігійна організація повинна бути визначена як критично важлива установа, і лише після цього її священнослужителі можуть реалізовувати своє право на відстрочку.

Військовозобов'язані священнослужителі для бронювання мають відповідати таким вимогам:

  • Мати статус священнослужителя.
  • Перебувати у трудових відносинах з релігійною організацією, визначеною ДЕСС як критично важлива установа.
  • Виконувати / проводити богослужіння, релігійні обряди, церемонії, здійснювати проповідницьку діяльність.
  • Перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП та уточнити дані в ТЦК та СП.
  • Не перебувати у розшуку.

Особливістю цієї норми є те, що бронюванню підлягатимуть усі військовозобов’язані священнослужителі, які займають посади у критично важливій релігійній організації. Загальне правило про бронювання не більше 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників на священнослужителів не поширюється.

Наразі ДЕСС продовжує роботу над розробленням Порядку бронювання військовозобов'язаних священнослужителів. Цей документ, зокрема, міститиме перелік необхідних для бронювання документів і буде опублікований на офіційному вебсайті ДЕСС після його затвердження відповідним нормативно-правовим актом.

Нагадаємо, Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі залишив без змін рішення суду першої інстанції від 24 січня 2025 року, яке зобов’язує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики передати костел Святого Миколая релігійній громаді.  

Читайте також:

Теги: священник мобілізація Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Родина з Прилук розповіла про загибель рідних від дронової атаки
Родина з Прилук розповіла про загибель рідних від дронової атаки
В Україні звільнено від мобілізації священнослужителів 7736 релігійних організацій
В Україні звільнено від мобілізації священнослужителів 7736 релігійних організацій
Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу
Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу
Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА
Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА
Мер Харкова показав, як окупанти вночі били дронами по житлових будинках (відео)
Мер Харкова показав, як окупанти вночі били дронами по житлових будинках (відео)
У Прилуках оголошено день жалоби після масштабної атаки
У Прилуках оголошено день жалоби після масштабної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
89K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
62K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
34K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
20K
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Сьогодні, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Сьогодні, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua