В Україні звільнено від мобілізації священнослужителів 7736 релігійних організацій

ДЕСС затвердила перелік критично важливих релігійних організацій для бронювання священнослужителів

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) 5 червня 2025 року затвердила своїм Наказом Н-80/11 перелік релігійних організацій, які віднесено до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Цей крок відкриває шлях до подальшого бронювання військовозобов'язаних священнослужителів цих організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут Держави і Церкви.

Затверджений перелік охоплює 7736 релігійних організацій, розподілених за адміністративними областями України, і займає 514 сторінок. До нього не увійшли релігійні організації, які:

Були зареєстровані після 26 грудня 2024 року.

Розташовані на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Зі списку за результатами Релігієзнавчої експертизи 2019 року, чий статут втратив чинність у частині повної офіційної назви (так званий «список Юраша»).

Не внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Не подали звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній звітний період.

Відповідно до чинного законодавства, священнослужителі цих понад 7 тисяч релігійних організацій тепер матимуть право на оформлення відстрочки (бронювання) на період мобілізації та на воєнний час. Важливо зазначити, що спочатку релігійна організація повинна бути визначена як критично важлива установа, і лише після цього її священнослужителі можуть реалізовувати своє право на відстрочку.

Військовозобов'язані священнослужителі для бронювання мають відповідати таким вимогам:

Мати статус священнослужителя.

Перебувати у трудових відносинах з релігійною організацією, визначеною ДЕСС як критично важлива установа.

Виконувати / проводити богослужіння, релігійні обряди, церемонії, здійснювати проповідницьку діяльність.

Перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП та уточнити дані в ТЦК та СП.

Не перебувати у розшуку.

Особливістю цієї норми є те, що бронюванню підлягатимуть усі військовозобов’язані священнослужителі, які займають посади у критично важливій релігійній організації. Загальне правило про бронювання не більше 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників на священнослужителів не поширюється.

Наразі ДЕСС продовжує роботу над розробленням Порядку бронювання військовозобов'язаних священнослужителів. Цей документ, зокрема, міститиме перелік необхідних для бронювання документів і буде опублікований на офіційному вебсайті ДЕСС після його затвердження відповідним нормативно-правовим актом.

Нагадаємо, Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі залишив без змін рішення суду першої інстанції від 24 січня 2025 року, яке зобов’язує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Національний будинок органної та камерної музики передати костел Святого Миколая релігійній громаді.