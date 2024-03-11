Україна відкриє низку пунктів пропуску на кордонах з кількома країнами

Наприкінці березня планується відкриття спільного додаткового пункту пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті

Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, що дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. Про це заявив віцепрем'єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю «РБК-Україна».

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За його словами, нові КПП мають з'явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею. «Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий – «Лужанка» – переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність», – сказав він.

Міністр додав, що наприкінці березня також планується відкриття спільного додаткового пункту пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті.

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«З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проєкт, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року», – пояснив Кубраков.

Раніше повідомлялося, що на залізничному пункті пропуску на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону «Кучурган-Новосавицький» організують спільний митний та прикордонний контроль Молдови та України.

Також Кубраков повідомив, що Україна починає переговори зі США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.За словами Кубракова, наразі зарано говорити про якісь конкретні терміни. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.