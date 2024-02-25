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Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон
Чоловіка буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
фото: Державна прикордонна служба

Чоловікові доведеться відповідати за вчинене перед законом

«Поховав» дружину, аби виїхати за кордон. Такий спосіб перетину кордону спланував 30-річний закарпатець разом зі своїм знайомим, з яким вони разом виїжджали до Угорщини. Чоловіки перетинали кордон у пункті пропуску «Тиса». Про це інформує Державна прикордонна служба.

Пасажир мікроавтобуса «Mercedes», що прямував на виїзд з України, разом з паспортом надав на контроль свідоцтво про смерть дружини та документи, що підтверджують їхній шлюб та народження спільного сина. Це мало бути підставою для його виїзду за межі України як батька, що самотужки виховує дитину.

Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон фото 1

Утім, у ході перевірки документів, прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть жінки є підробленим. До того ж, оперативники Чопського прикордонного загону з’ясували, що такий документ не значиться у державному реєстрі актів цивільного стану.

Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон фото 2

У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.

Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон фото 3

Обом чоловікам доведеться відповідати за вчинене перед законом. У діях псевдовдівця вбачають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Також його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

У діях водія вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Повідомлення про виявлення ознак обох кримінальних правопорушень надіслано на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції.

Нагадаємо, шістьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною поза пунктами пропуску, та двох, які спробували виїхати за підробленими документами, затримали минулої доби прикордонники Чопського загону.

Також нещодавно прикордонники зупинили неподалік угорського кордону два мікроавтобуси, водії яких намагалися вивезти з країни 38 чоловіків. Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Надивившись в інтернеті відеоінструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію карпатським високогір’ям та вирушив у «подорож».

Раніше прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску. Ухилянти заплатили за «подорож» по €2 тис.

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Теги: прикордонники смерть документи водій чоловік дружина кордон Mercedes

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