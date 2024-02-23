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Шмигаль назвав п’ять кроків для деблокади кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль назвав п’ять кроків для деблокади кордону
Україна пропонує створити тристоронній штаб, куди ввійдуть представники Польщі та Єврокомісії
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Шмигаль наголосив, що блокада польського кордону загрожує нацбезпеці України

Україна розробила «План взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перший крок

За словами прем’єра, Україна погоджується з обмеженнями, які запропонувала запровадити Європейська комісія щодо аграрного експорту. Заходи представили разом з продовженням безмитної торгівлі між Євросоюзом та нашою країною. Йдеться, зокрема, про такі товари, як м'ясо птиці, яйця та цукор.

«Україна експортує до ЄС ці товари без квот та мит в обсягах не більше, ніж у середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, повертаються обмеження», – пояснив Шмигаль.

Глава уряду додав, що Україна готова продовжити механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до Польщі. Без дозволу Варшави товари не надсилатимуть до країни.

Другий крок

Шмигаль розповів, що Україна хоче запропонувати Єврокомісії провести невідкладний скринінг кластерів аграрної політики та транспорту. Це необхідно, щоб зняти маніпуляції щодо якості української продукції.

Такий скринінг потрібно розпочати вже з 4 березня.

Також, як уточнив глава Кабміну, Україна хоче повної лібералізації торгівлі з ЄС.

Третій крок

Шмигаль заявив, що Україна хоче запропонувати польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт до ЄС.

За 11 місяців минулого року країна-агресор продала до Європи агропродукцію вартістю 2,5 млрд євро. При цьому обсяг російського експорту продовольства у 2023 році зріс порівняно з 2022 роком.

«Російський експорт продовольства до ЄС зростає під час війни! Це не нормально, і це потрібно зупинити!» – наголосив прем'єр.

Також, за словами прем'єра, наша країна планує запропонувати Європейській комісії ввести додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт з третіх країн, оскільки питання не в Україні і «справедливо озирнутися навколо».

Україна також звертається до Єврокомісії з проханням про запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС, а також розширення пілотного проекту щодо обміну митною інформацією.

Четвертий крок

Шмигаль розповів, що наша країна пропонує створити тристоронній штаб: Україна, Польща та Єврокомісія під співголовуванням аграрних міністерств України та Польщі і представника Єврокомісії. До роботи хочуть залучити українські та польські аграрні асоціації. Такий штаб має працювати цілодобово та вирішувати всі непорозуміння між країнами.

Глава уряду наголосив, що наша країна готова говорити з польськими фермерами та польськими чиновниками.

П'ятий крок

Як зазначив Шмигаль, блокада польського кордону загрожує нацбезпеці України.

Він зазначив, що вдячний польському уряду за позицію щодо забезпечення пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гумдопомоги та медичних засобів.

«Вважаємо, що такий підхід має бути поширений на критично необхідне Україні пальне», – уточнив прем'єр.

Шмигаль очікує, що рішення у питанні пропуску через кордон інших товарів знайде тристоронній штаб. Оскільки зараз на кордоні стоять понад 9 тис. вантажівок і питання треба терміново вирішувати.

«Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня – дати, коли має відбутися спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску», – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

Як повідомлялося, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде.

Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак  зустріч на кордоні, яку пропонував президент України Володимир Зеленський «не найбезпечніша» і краще було б зустрітися в іншому місці.

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Теги: Польща імпорт зерно кордон Денис Шмигаль

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