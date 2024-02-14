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Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Частина чеських селян незадоволена станом справ у сільському господарстві країни

Фермери з Чехії та інших країн Центральної та Східної Європи планують взяти участь у міжнародній акції протесту 22 лютого. Про це повідомляє News CZ.

Частина фермерів вирушила у понеділок із важкою технікою до Праги, де вони хочуть перекрити швидкісну автомагістраль.

За словами прессекретаря аграрної палати Барбари Панкова, неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки вирушить до кордону.

«Ми не можемо виключити, що будуть перекриті прикордонні переходи та дороги», – сказала Панкова.

Організації сільськогосподарського сектору Центральної та Східної Європи ведуть обговорення проблем із ЄС. З понеділка по вівторок у польському Отренбусечі (на околиці Варшави) триває зустріч представників сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії.

Частина чеських селян незадоволена станом справ у сільському господарстві країни. На знак протесту вони 13 лютого провели акцію протесту біля міністерства сільського господарства у Тешнові.

Очікується, що у Празі 14 лютого зберуться від 600 до 1000 тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Фермери планують перекрити одну із автострад у Празі.

Як повідомлялося, наступного тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Теги: Польща Чехія Україна кордон блокада

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