Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції

Частина чеських селян незадоволена станом справ у сільському господарстві країни

Фермери з Чехії та інших країн Центральної та Східної Європи планують взяти участь у міжнародній акції протесту 22 лютого. Про це повідомляє News CZ.

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Частина фермерів вирушила у понеділок із важкою технікою до Праги, де вони хочуть перекрити швидкісну автомагістраль.

За словами прессекретаря аграрної палати Барбари Панкова, неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки вирушить до кордону.

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«Ми не можемо виключити, що будуть перекриті прикордонні переходи та дороги», – сказала Панкова.

Організації сільськогосподарського сектору Центральної та Східної Європи ведуть обговорення проблем із ЄС. З понеділка по вівторок у польському Отренбусечі (на околиці Варшави) триває зустріч представників сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії.

Частина чеських селян незадоволена станом справ у сільському господарстві країни. На знак протесту вони 13 лютого провели акцію протесту біля міністерства сільського господарства у Тешнові.

Очікується, що у Празі 14 лютого зберуться від 600 до 1000 тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Фермери планують перекрити одну із автострад у Празі.

Як повідомлялося, наступного тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.