Україна та Польща обговорили деблокаду кордону

Переговори з представниками польської влади тривали чотири години

Представники України та Польщі сьогодні, 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася. Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка.

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Качка розповів, що зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали чотири години.

«Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо», – зазначив він.

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За словами Качки, пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.

«За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болючим рішенням для наших економік», – розповів Качка.

Торговий представник уточнив, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить $11,7 млрд, навіть на день – це надто болісно. І це не кажучи про транзит.

«Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи – зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо», – зазначив Качка.

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Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Нагадаємо, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.