Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та Польща обговорили деблокаду кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна та Польща обговорили деблокаду кордону
Торговий представник України: «За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась»
фото з відкритих джерел

Переговори з представниками польської влади тривали чотири години

Представники України та Польщі сьогодні, 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася. Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка.

Качка розповів, що зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали чотири години.

«Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо», – зазначив він.

За словами Качки, пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.

«За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск – це було б дуже болючим рішенням для наших економік», – розповів Качка.

Торговий представник уточнив, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить $11,7 млрд, навіть на день – це надто болісно. І це не кажучи про транзит.

«Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска – з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи – зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо», – зазначив Качка.

Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Нагадаємо, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

Читайте також: 

Теги: Польща Тарас Качка кордон торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!»
Активісти скинули купу гною під ворота вілли російського посла у Польщі (відео)
24 лютого, 14:12
Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку (фото)
Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку (фото)
23 лютого, 15:01
Україна не експортує зернові в Румунію з літа 2023 року
Очільник Мінагро обговорив з румунським колегою транзит українського зерна
21 лютого, 15:48
«Блокування українських кордонів є несправедливим»
Блокада українського кордону поляками. Чи є для цього реальні підстави?
20 лютого, 08:22
Президент наголосив, що через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту
Зеленський назвав справжню причину блокади польсько-українського кордону
19 лютого, 21:26
У інтерв'ю пропагандисту Карлсону Путін заявив, що поляки «загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну»
Росіянин судитиметься з Путіним через інтерв’ю Карлсону
9 лютого, 19:58
Польща змінила строки перебування для українців
Тимчасовий захист для українських біженців: Польща неочікувано внесла зміни
9 лютого, 07:49
Правила розподілу на угорсько-українському кордоні набудуть чинності 22 лютого, словацькому – 4 березня
Україна торгуватиме електроенергією зі Словаччиною та Угорщиною
7 лютого, 19:58
У порівнянні з 2022 роком покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів
Як українці ставляться до поляків, євреїв та російськомовних – результати опитування
29 сiчня, 14:34

Політика

Україна та Польща обговорили деблокаду кордону
Україна та Польща обговорили деблокаду кордону
Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку
Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку
Ефект Шредінгера: як Мін'юст бореться з «мертвими» партіями
Ефект Шредінгера: як Мін'юст бореться з «мертвими» партіями
Зеленський і прем'єр Албанії підписали угоду про співпрацю
Зеленський і прем'єр Албанії підписали угоду про співпрацю
Оборонна співпраця та безпекові угоди: Зеленський повідомив деталі візиту до Албанії
Оборонна співпраця та безпекові угоди: Зеленський повідомив деталі візиту до Албанії
Електронні повістки, арешт рахунків: які правки до законопроєкту про мобілізацію розглядає комітет Ради
Електронні повістки, арешт рахунків: які правки до законопроєкту про мобілізацію розглядає комітет Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
32K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
21K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
19K
Помер останній глава радянського уряду
13K
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
4803
Чому в столиці під час тривоги зупиняється транспорт? Проблемою перейнявся парламент

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua