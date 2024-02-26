Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років
Перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна. Рік 2024», пише Forbes.
«Польський уряд реагує, порушуються відповідні справи, перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі», – зазначив прем’єр-міністр.
Шмигаль наголосив, що протести відбуваються на фоні війни, тобто «є підтримка радикальних і проросійських політичних сил» на території Євросоюзу, зокрема в Польщі. За його словами, внаслідок цього відбуваються такі випадки, як розсипання українського зерна.
Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).
Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.
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