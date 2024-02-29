З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів

Українцям доведеться або виїжджати до інших країн поза межами дії Шенгену, або ж оформлювати інші дозвільні документи

З 1 березня Болгарія та Румунія увійдуть до зони дії Шенгену. Відтоді перетин морських та повітряних кордонів між цими та іншими країнами Шенгенської зони стане вільним. Проте це має важливі наслідки для українців у сфері безвізового пересування в Європі. Приєднання до Шенгену означатиме скорочення максимальної тривалості перебування без віз у цих країнах.

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Спочатку прикордонний контроль скасують на повітряних та морських кордонах. Над змінами для перетину сухопутних кордонів працюватимуть упродовж 2024 року. Для українців приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони означатиме, зменшення дозволеного часу перебування без візи на території цих країн. До 1 березня 2024 українці мали додаткові 90 днів для перебування на території Болгарії та Румунії на додачу до тих 90, що гарантовані домовленостями між Україною та ЄС. Однак ці додаткові дні розповсюджувались лише на тих, хто не звертався до державних установ за тимчасовим захистом.

Тож тепер українці можуть легально перебувати на території цих двох держав лише 90 днів упродовж 180-денного періоду. Далі – або оформлювати інші дозвільні документи, або виїжджати до інших країн поза межами дії Шенгену.

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До цього моменту і Румунія, і Болгарія надавали українцям додаткові 90 днів перебування, що у сумі виходило 180 днів вільних подорожей. Це за умови, що до уряду країн не було звернення про тимчасовий захист.

Шенгенська зона наразі охоплює 27 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в селі Шенген (Люксембург) в 1985 році. Шенгенська зона має прикордонний контроль на зовнішньому кордоні – при в'їзді та виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх кордонах держав, що входять у цю зону.

Раніше повідомлялося, що ще дві країни ввійдуть до Шенгенської зони.